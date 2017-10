Γιώργος Αγγελόπουλος: Δείτε με ποιους δε μιλάει σήμερα ο νικητής του Survivor

Στον τόπο καταγωγής του, τη Σκιάθο συνάντησε η Κατερίνα Καραβάτου τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκάλυψε στην εκπομπή «Στην φωλιά των Κου Κου» με ποιους παίκτες του Survivor δεν κρατάει καθόλου επαφές.

«Δεν έχω επαφή με τον Χούτο, τον Χανταμπάκη, με τη Σόφη και τη Λάουρα. Δεν έχουμε επαφή. Βέβαια αν συναντηθούμε κάπου έξω, έχω όλη την καλή διάθεση να χαιρετηθώ με τα παιδιά αυτά και να πούμε και δυο κουβέντες. Αλλά με κάποιους άλλους θα πω περισσότερες κουβέντες. Είναι σίγουρο αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ανέφερε πως αν βρεθεί με κάποιους άλλους παίκτες από το reality επιβίωσης θα…ανταλλάξει περισσότερες κουβέντες.

«Με τον Χρανιώτη, την Ειρήνη Παπαδοπούλου, τον Σπαλιάρα και τον Βο είμαι πιο κοντά από όλους. Με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη βρεθήκαμε πριν από λίγο καιρό. Επίσης, θα μιλούσα με τον Κοκκινάκη».

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε ποιο είναι το… πράγμα που όταν το άκουσε είπε δεν είναι δυνατόν, ο Σκιαθίτης απάντησε: «Αυτό που έγινε με τον Χανταμπάκη. Είχε πει πως φώναξα τις κάμερες για να κάνω τον σταυρό μου. Το αν φώναξα εγώ τις κάμερες το ξέρουν όλοι εκεί. Την ώρα που κάναμε την προσευχή μας με είχαν ρωτήσει “να είναι off ή on camera” και είχα πει φυσικά off. Μου έκανε εντύπωση που είπε ακριβώς το αντίθετο».