Δεν θα γίνει το Sex and the city 3, απογοητεύτηκε η Πάρκερ

Πικραμένη και δυσαρεστημένη νιώθει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με την Κιμ Κατράλ καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε η πρώτη, το τρίτο μέρος της κινηματογραφικής σειράς "Sex and the City" ακυρώθηκε λόγω αυξημένων και υπερβολικών απαιτήσεων της τηλεοπτικής Σαμάνθα. «Έχει τελειώσει... δεν θα το κάνουμε» είπε χαρακτηριστικά η Πάρκερ στο "Extra" προσθέτοντας: «Είμαι απογοητευμένη. Είχαμε αυτό το όμορφο, αστείο, σπαρακτικό, χαρούμενο, πολύ συμπαθητικό σενάριο και ιστορία».



Σύμφωνα, μάλιστα, με την εφημερίδα "Daily Mail", η Κατράλ έκανε τα πράγματα αδύνατα ζητώντας από τους παραγωγούς να στηρίξουν τα άλλα κινηματογραφικά πρότζεκτ της.



Η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά "Sex and the City" στο HBO ολοκληρώθηκε το 2004, αλλά συνεχίστηκε στη μεγάλη οθόνη με ταινίες τόσο το 2008 όσο και το 2010.

topontiki