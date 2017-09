Απίστευτο: Παρουσιαστής τρελαίνεται στη διάρκεια εκπομπής, βρίζει επί οκτώ λεπτά

Ένα ξεκαρδιστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τι μπορεί να κάνει η τηλεόραση στα νεύρα των ανθρώπων, ακόμα κι όσων έχουν υπομονή και εμπειρία.



Πρωταγωνιστής του βίντεο, το οποίο αποκάλυψε ο ιστοχώρος Mediaite, είναι ο έμπειρος δημοσιογράφος του MSNBC, Λόρενς Ο' Ντόνελ, ο οποίος εμφανίζεται να χάνει κάθε έλεγχο στη διάρκεια εκπομπής.



Ο Ο' Ντόνελ φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα τεχνικού τύπου με το ακουστικό του, ωστόσο, σύντομα χάνει τελείως την ψυχραιμία του και αρχίζει να βρίζει τους τεχνικούς, τους συνεργάτες του και ό,τι άλλο τον ενοχλεί.



Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Ο' Ντόνελ ζήτησε δημόσια συγνώμη για τη συμπεριφορά του και έγραψε στο Twitter ότι «ένας καλύτερος παρουσιαστής και ένας καλύτερος άνθρωπος θα είχε καλύτερη αντίδραση σε τεχνικά προβλήματα. Λυπάμαι πολύ».



Δείτε το ξεκαρδιστικό και άκρως «ακατάλληλο δι' ανηλίκους» βίντεο με την έκρηξη του Ο' Ντόνελ:



A better anchorman and a better person would've had a better reaction to technical difficulties. I'm sorry.