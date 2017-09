Αυτοί είναι οι 14 παίκτες του Survival

@tasosberdesis @thanospetrelis @yannisaivazis @giorgosmanikas @baptistalima64 @kostantinos_droulias @hlias_droulias @pigidevetzi @irene_trost @polina_trigwnidou @fkalogerakou Best team ever #survivalsecrets @survivalsecretgr

A post shared by MARIAMATSOUKA - Asteris (@matsoukamaria) on Sep 6, 2017 at 7:52am PDT