So you think you can dance: Όλα όσα θα δούμε στον μεγάλο τελικό

O μεγάλος τελικός του So You Think You Can Dance έρχεται απόψε, στις 21.00, στον ΑΝΤ1, με πλούσιο χορευτικό θέαμα.



Ο Κωνσταντίνος Ρήγος θα αναλάβει δράση και θα χορογραφήσει τον Ιωάννη Μελισσανίδη, αλλά και παίκτες του show. Οι τέσσερις φιναλίστ, Παρασκευάς Θεοδοσίου, Νεφέλη Θεοδότου, Δέσποινα Λαγουδάκη και Εύα Σωμαρακάκη ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στη σκηνή, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα χορευτή. Οι διαγωνιζόμενοι θα χορέψουν σε ομαδικές και ατομικές χορογραφίες, ενώ θα διαγωνιστούν solo στο είδος χορού της επιλογής τους.



Συγκεκριμένα θα δούμε:



Τον Παρασκευά Θεοδοσίου να διαγωνίζεται με νεοκλασική σύγχρονη χορογραφία με το “Cello Suite No.1 in G” του Bach.



Τη Νεφέλη Θεοδότου να χορεύει Bollywood με το “Jai Ho”.



Τη Δέσποινα Λαγουδάκη σε σύγχρονη χορογραφία με το “The Blower’s Daughter” του Damien Rice.



Την Εύα Σωμαρακάκη σε contemporary jazz με το “Feeling Good” των Muse.



Αφού ολοκληρωθούν οι solo χορογραφίες, θα διεξαχθεί live κλήρωση, η οποία θα αναδείξει τα δύο ζευγάρια, που θα κληθούν να χορέψουν μία χορογραφία επί σκηνής. Οι κριτές θα επιλέξουν τους δύο χορευτές που θα αποχωρήσουν και η Δούκισσα Νομικού θα ανακοινώσει τους δύο φιναλίστ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε μία σόλο χορογραφία που ήδη έχουν εκτελέσει, από τις Audition έως και τον Ημιτελικό. Αφού ολοκληρωθεί το διαγωνιστικό κομμάτι, μέσω της ψηφοφορίας του κοινού, θα αναδειχθεί ο καλύτερος Έλληνας χορευτής!



O μεγάλος νικητής θα λάβει το χρηματικό έπαθλο των 50.000 € και ένα αυτοκίνητο “SPACE STAR” της Mitsubishi.