So you think you can dance: Οι 6 παίκτες που πέρασαν στον ημιτελικό

Ποιους ψήφισε το κοινό; Ποιος αποχώρησε αμέσως μετά την ψηφοφορία; Ποιον έσωσαν οι κριτές του So you think you can dance;



Οι 8 καλύτεροι χορευτές του So you think you can dance διαγωνίστηκαν σε απαιτητικές χορογραφίες solo, αλλά και σε ζευγάρια, διεκδικώντας την ψήφο του κοινού και το εισιτήριο για το επόμενο live, εκείνο του ημιτελικού, με στόχο την κορυφή.



Από την ψηφοφορία του κοινού απευθείας στον ημιτελικό πέρασαν οι:



Μαριάννα Παπακωνσταντίνου



Εύα Σωμαρακάκη



Παρασκευάς Θεοδοσίου



Νεφέλη Θεοδότου



Τις λιγότερες θετικές ψήφους συγκέντρωσε στο So you think you can dance η Αρετή Νότη και αποχώρησε αυτομάτως από το show. «Ήταν ένα όνειρο για μένα αυτό που έζησα. Μια υπέροχη εμπειρία» είπε η χορεύτρια λίγο πριν αποχωρήσει.



Ο Πάνος Μεταξόπουλος ανακοίνωσε πως η κριτική επιτροπή αποφάσισε να σώσει τον Ιάσονα Μανδηλά.



Ο Αλέξανδρος Πονομάροφ και η Δέσποινα Λαγουδάκη χόρεψαν ξανά μπροστά στους κριτές.



Ο Ιωάννης Μελισσανίδης και ο Κωνσταντίνος Ρήγος ψήφισαν υπέρ του Αλέξανδρου, ο Ιβάν Σβιτάιλο και η Ελένη Φουρέιρα υπέρ της Δέσποινας. Ο Πάνος Μεταξόπουλος δυσκολεύτηκε να αποφασίσει, καθώς η ψήφος του έκρινε το αποτέλεσμα. Η καρδιά του έλεγε να κρατήσει τον Αλέξανδρο και η λογική του την Δέσποινα. Τελικά ο κριτής αποφάσισε να παραμείνει στο παιχνίδι η Δέσποινα Λαγουδάκη. Ο Αλέξανδρος Πονομάροφ (Oleksander Ponomarov) αποχώρησε από το So you think you can dance. «Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία γιατί πράγματι έζησα σχεδόν μέχρι το τέλος κάτι το οποίο δεν είχα καν σαν στόχο. Μου δόθηκε σαν δώρο», είπε ο Αλέξανδρος λίγο πριν αποχώρήσει.



Οι έξι παίκτες που πέρασαν στον ημιτελικό του So you think you can dance είναι οι: Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, Εύα Σωμαρακάκη, Παρασκευάς Θεοδοσίου, Νεφέλη Θεοδότου, Ιάσονας Μανδηλάς, Δέσποινα Λαγουδάκη.



Από το So you think you can dance αποχώρησαν οι: Αρετή Νότη, Αλέξανδρος Πονομάροφ (Oleksander Ponomarov).