So you think you can dance: Αυτοί οι παίκτες αποχώρησαν στο 5o live

Το πέμπτο live του So you think you can dance ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση δύο διαγωνιζόμενων και πλέον οκτώ είναι αυτοί που συνεχίζουν στο show.



Οι έξι πρώτοι που πέρασαν απευθείας στο επόμενο live ήταν οι Παρασκευάς Θεοδοσίου, Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, Δέσποινα Λαγουδάκη, Αρετή Νότη, Εύα Σωμαρακάκη, Νεφέλη Θεοδότου.



Ο Αλέξανδρος Μπαχάριεφ έλαβε τις λιγότερες θετικές ψήφους και αποχώρησε απευθείας, ενώ η κριτική επιτροπή “έσωσε” τον ξάδερφό του, τον Αλέξανδρο Πονομάροφ.



Στη συνέχεια, οι Ιάσωνας Μανδηλάς και Έντγκαρ Αβετικιάν χόρεψαν ξανά μπροστά τους κριτές, διεκδικώντας το τελευταίο εισιτήριο για τη συνέχεια του show.



Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να κρατήσει τον Ιάσωνα Μανδηλά, ενώ ο Έντγκαρ Αβετικιάν αποχώρησε από το show.



Αποχώρησαν: Αλέξανδρος Μπαχάριεφ, Έντγκαρ Αβετικιάν.



Συνεχίζουν στα live: Παρασκευάς Θεοδοσίου, Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, Δέσποινα Λαγουδάκη, Αρετή Νότη, Εύα Σωμαρακάκη, Νεφέλη Θεοδότου, Αλέξανδρος Πονομάροφ, Ιάσωνας Μανδηλάς.