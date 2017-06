Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του Game of Thrones - Βίντεο

Το δεύτερο τρέιλερ της έβδομης σεζόν του Game of Thrones δόθηκε στη δημοσιότητα και περιλαμβάνει εντυπωσιακές μάχες, προειδοποιήσεις, κινδύνους και την έλευση του πολυαναμενόμενου χειμώνα.

Το τρέιλερ ξεκινά με τη Σάνσα Σταρκ (Σόφι Τέρνερ), η οποία αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στα παιχνίδια εξουσίας του Γουέστερος. Η Σάνσα περπατά στο χιόνι, ενώ σε voice over ακούγεται η φωνή του Λιτλφίνγκερ που της λέει: «Μην πολεμάς στον Βορρά ή τον Νότο. Να δίνεις κάθε μάχη παντού, πάντα -στο μυαλό σου».

Το ιδιαίτερα λυρικό τρέιλερ -ακούγεται η μουσική του Light of the Seven του Ραμίν Τζαουάντι- επικεντρώνεται στον χειμώνα που έρχεται.

