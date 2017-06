So you think you can dance: Αποχώρησαν 8 παίκτες στο 4o live!

Το τέταρτο live του So you think you can dance ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το βράδυ με την αποχώρηση οκτώ διαγωνιζόμενων.



Οι 18 χορευτές τέθηκαν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο πέρασε απευθείας στην επόμενη φάση τρεις άντρες και τρεις γυναίκες, ενώ αντίστοιχα οι παίκτες με τις λιγότερες ψήφους αποχώρησαν από το show.



Από τους υπόλοιπους έξι, η κριτική επιτροπή επέλεξε να “σώσει” τους Oleksandr Bakharyev και Αρετή Νότη.



Οι Βαλάντης Ράπτης, Oleksandr Ponomarov, Κλειώ Αρβανίτη και Δέσποινα Λαγουδάκη χόρεψαν ξανά μπροστά στους κριτές, οι οποίοι αποφάσισαν να παραμείνουν στο show οι Oleksandr και Δέσποινα.



Αποχώρησαν: Άγγελος Αποστολίδης, Μάριος Χατζηαντώνης, Βασίλης Γκουλέτσας, Χρύσα Σκορδιάλη, Σοφία Τζάβελου, Βέλμα Ανδριανάκη, Κλειώ Αρβανίτη, Βαλάντης Ράπτης.



Συνεχίζουν στα live: Edgar Avetikyanv, Ιάσωνας Μανδηλάς, Παρασκευάς Θεοδοσίου, Εύα Σωμαρακάκη, Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, Νεφέλη Θεοδότου, Oleksandr Bakharyev, Αρετή Νότη, Δέσποινα Λαγουδάκη, Oleksandr Ponomarov.



Από το 5ο live μέχρι και τον μεγάλο τελικό, οι συμμετέχοντες θα διαγωνίζονται σε solo χορογραφίες ενώ το κοινό θα ψηφίζει ατομικά τον αγαπημένο του χορευτή.

Οι δέκα παίκτες που συνεχίζουν στο So you think you can dance