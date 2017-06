X Factor: Τι θα δούμε στο δεύτερο live! Δύο παίκτες θα αποχωρήσουν

Το δεύτερο live του μεγαλύτερου μουσικού show παγκοσμίως, του The X Factor 2 έρχεται την Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 21.00, πιο φαντασμαγορικό από ποτέ κι έτοιμο να υποδεχτεί τους 12 φιναλίστ. Οι διαγωνιζόμενοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στη σκηνή προκειμένου να παραμείνουν στο show και να διεκδικήσουν το έπαθλο: ένα «χρυσό» δισκογραφικό συμβόλαιο.



Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς με το δικό του μοναδικό τρόπο θα υποδεχτεί στη σκηνή τους συμμετέχοντες του show, ενώ ο ρόλος των τεσσάρων κριτών δυσκολεύει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Τάμτα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Μπάμπης Στόκας, θα κληθούν να αποφασίσουν για την παραμονή ή αποχώρηση ενός διαγωνιζόμενου. Όλη την εβδομάδα δουλεύουν πυρετωδώς με τις ομάδες τους προκειμένου οι υποψήφιοι μουσικοί αστέρες να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη βραδιά. Τα χορευτικά που θα συνοδεύουν όλα τα μουσικά κομμάτια είναι υπό τις οδηγίες της χορογράφου των σταρ Chali Jennings.



Γκεστ σταρ της βραδιάς ο Γιώργος Θεοφάνους με τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Δυο συνθέτες σε μία μουσική συνύπαρξη που θα μαγέψει το κοινό. Έκπληξη της βραδιάς ο Ίαν Στρατής με τους Mad Street, που με τα τραγούδια τους η ατμόσφαιρα στο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου θα γίνει εκρηκτική.

Αναλυτικά τα τραγούδια που θα ακουστούν από τους 12 φιναλίστ στο δεύτερο live του X Factor είναι:



Κωνσταντίνος Νότας με «Ένα» (Μέλισσες), Σούλα Ευαγγέλου με «Δύο ψέματα» (Αντώνης Ρέμος), Παναγιώτης Κουφογιάννης με “Fairytale” (Alexander Rybak), Dee Vibes με «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη» – Διασκευή RNB (Φίλιππος Πλιάτσικας), Θάλεια Τσιατίνη με “Fly me to the moon” (Frank Sinatra) & «Σου σφυρίζω» (Τώνης Μαρούδας), Βασίλης Πορφυράκης με «Άπονη καρδιά» (Γιάννης Πάριος), Radio Waves με “Back to black” (Amy Winehouse), Μαριάννα Πλαχούρα με «Μάντισσα» (Μαρίνα Σάττι), Coda Project με “Dance me to the end of love” (Leonard Cohen), Σάββας Σαββίδης με «Άμα τα πάρω» (Κίτρινα ποδήλατα), Αλέξανδρος Σαγκούρης με “Sar Penen” (Κώστας Παυλίδης) & «Σ’ αγαπώ» (Χρήστος Χολίδης) και Μαριάννα Γεωργιάδου με “Deriere dance” (Indila).



Στο ειδικά διαμορφωμένο green room, η λαμπερή Ευαγγελία Αραβανή, κατά τη διάρκεια του show θα έχει δίπλα της όλους τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα μας ενημερώνει για όλα όσα καταγράφονται στα social media.



Δυναμικό παρών στο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου δίνει το κοινό που ενθαρρύνει όλους όσοι ανεβαίνουν στη σκηνή να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους.



Οι τηλεφωνικές γραμμές θ’ ανοίξουν μόλις ξεκινήσει την ερμηνεία του ο πρώτος διαγωνιζόμενος και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να ολοκληρώσουν τις εμφανίσεις τους και οι 12 συμμετέχοντες. Στο τέλος της βραδιάς οι τέσσερις ομάδες θα ανεβούν στη σκηνή μαζί με τον μέντορά τους και στο δεύτερο live θα αποχωρήσουν δύο διαγωνιζόμενοι.



Ο Σάκης Ρουβάς με βάση την ψηφοφορία του κοινού θα ανακοινώσει τους εννέα διαγωνιζόμενους με τις περισσότερες ψήφους. Από τους τρεις που μένουν ανακοινώνεται εκείνος που είχε τις λιγότερες ψήφους και αποχωρεί αυτόματα. Οι δύο που απομένουν τραγουδούν από ένα κομμάτι δικής τους επιλογής και οι κριτές αποφασίζουν ποιος τελικά φεύγει.