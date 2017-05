Eurovision 2017: Μεγάλος νικητής η Πορτογαλία! Τι θέση πήρε η Ελλάδα

Μεγάλος νικητής της Eurovision 2017 στο Κίεβο της Ουκρανίας ήταν η Πορτογαλία με τον Salvador Soibral με την μπαλάντα του Amar Pelos Dois (Αγάπη για δύο)...14η θέση για την Demy και το This is love, ενώ η Κύπρος με τον Hovig και το Gravity πήραν την 21η θέση!Το TLIFE θα σου μεταφέρει όλο το κλίμα μπροστά και πίσω από τις κάμερες της φετινής Eurovision



Σύμφωνα με τις ψήφους από τις επιτροπές, η πρώτη πεντάδα έχει ως εξής:



Πορτογαλία



Βουλγαρία



Σουηδία



Αυστραλία



Ολλανδία



Και τώρα η ώρα του tele - voting... 29 βαθμοί στην Ελλάδα που συγκεντρώνει 77 βαθμούς συνολικά και 32 βαθμούς η Κύπρος που συγκεντρώνει 68 βαθμούς!



Οι επιτροπές ψήφισαν και η Ελλάδα πήρε 5 βαθμούς από το Αζερμπαϊτζάν, το 12άρι από το Μαυροβούνιο και την Κύπρο, 1 βαθμό από την Αλβανία, 2 βαθμούς από την Ισπανία, 10 από την Αρμενία και 6 από τη Βουλγαρία.



Και τέλος η Γαλλία με την Alma και το Requiem





Το φαβορί και κούκλος από τη Βουλγαρία Kristian Kostov με το Beautiful Mess





Ακολουθεί η Σουηδία με τον Robein Bengtsson και το τραγούδι Ι can't go on





"City Lights" για το Βέλγιο, από την Blanche





Για την Ουκρανία, την φετινή οικοδέσποινα της Eurovision, ο O. Torvald με το τραγούδι Time



Για τη Γερμανία η εντυπωσιακή Levina με το Perfect Life





Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision) στις Μάι 13, 2017, 1:44μμ PDT

Σειρά έχει η Ρουμανία με τους Ilinca και Alex Florea και το ανεβαστικό τραγούδι Yodel It!



Η ώρα της Κύπρου με τον Hovig και το Gravity





H Lucie Jones για το Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Never Give Up On You



Στη συνέχεια στη σκηνή η Νορβηγία με τον Howst και το Grab the Moment





Και τώρα η Ισπανία με τον Manel Navarro και το τραγούδι "Do it if your lover"





Εντυπωσιακή εμφάνιση της Demy στη σκηνή με το This is love για την Ελλάδα





Στη σκηνή η Αυστραλία με το τραγούδι Don't Come Easy και τον Isaiah



Ακολουθεί η Κροατία με τον Jacques Houdek και το τραγούδι My Friend



Και τώρα το Αζερμπαϊτζάν με την Dinaj και το τραγούδι Skeletons



Την ίδια στιγμή η Demy βρίσκεται στα παρασκήνια και ετοιμάζεται για την εμφάνισή της



Ακολουθεί ο συγκινητικός Salvador Soibral με την μπαλάντα του Amar Pelos Dois για την Πορτογαλία. Η ιστορία του τραγουδιστή Salvador Sobral έχει συγκινήσει όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα υγείας που έχει παραλίγο να του στοιχήσει την συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και απλώς τον καθυστέρησε. Γι΄αυτό μάλιστα δεν έκανε πρόβες καθώς έφτασε στο Κίεβο την τελευταία στιγμή.



Στη σκηνή η Anja στα κόκκινα με το τραγούδι Where I am για την Δανία



Και τώρα ο Ιταλός Francesco Gabbani, το φετινό φαβορί της Eurovision με το Occidentali's Karma και ένα γορίλα στη σκηνή για την Ιταλία!



O Joci Papai με το Origo για την Ουγγαρία



Οι Sunstroke Project για την Μολδαβία με το Hey Mamma



"Lights and Shadows" τραγουδούν τα κορίτσια από την Ολλανδία...



Φωτιές και γρήγοροι ρυθμοί για την Αρμενία με την Artsvik και το τραγούδι "Fly with me"



Και τώρα στη σκηνή ο Nathan Trent πάνω σε ένα "φεγγάρι" τραγουδά για την Αυστρία το "Running on Air" και τα κοριτσάκια σίγουρα... τρελαίνονται!



Τρίτοι ανέβηκαν στη σκηνή οι Naviband για την Λευκορωσία με το τραγούδι "Story of my Life" με ανεβαστική διάθεση και στίχους στη δική τους γλώσσα! Και φιλί στο τέλος του τραγουδιού...



Δεύτερη εμφανίζεται η Kasia Mos για την Πολωνία με το τραγούδι "Flaslight" και μια κατάλευκη τουαλέτα



Πρώτος στη σκηνή της Eurovision o Imri για το Ισραήλ με το τραγούδι "I feel alive"



Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο διαγωνισμός φιλοξενείται στο Κίεβο, μετά το 2005, και θα είναι ο τέταρτος διαγωνισμός Eurovision μετά τον Διαγωνισμό Παιδικού Τραγουδιού Eurovision το 2009 και το 2013. Οι τελικές ημερομηνίες για τους δύο ημιτελικούς και για τον τελικό είναι 9, 11 και 13 Μαΐου 2017, αντίστοιχα.



42 χώρες συμμετέχουν στον διαγωνισμό του 2017. Η Πορτογαλία και η Ρουμανία επιστρέφουν, ενώ η Βοσνία Ερζεγοβίνη αποχώρησε. Η Ρωσία αποχώρησε επίσης από τον διαγωνισμό στις 13 Απριλίου 2017, ύστερα από την απόφαση των Ουκρανικών αρχών να αποκλείσουν την φετινή της εκπρόσωπό, Yulia Samoylova, να εισέλθει στην χώρα επειδή αποκαλύφθηκε πως η καλλιτέχνιδα είχε εισέλθει στην Κριμαία, χωρίς την άδεια των αρχών και αφού είχε ήδη καταληφθεί από την Ρωσία το 2014. Η EBU καταδίκασε τις πράξεις της Ουκρανίας.

tlife