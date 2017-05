Eurovision 2017: Εικόνα ντροπής! Κατέβασε το παντελόνι στη σκηνή

Το I believe in you τραγουδούσε στη σκηνή της φετινής Eurovision στο Κίεβο η περσινή νικήτρια η Jamala και ούτε που φανταζόταν αυτό που θα συνέβαινε on stage. Η Ουκρανή τραγουδίστρια και ηθοποιός τραγουδούσε όταν ένας fan ανέβηκε στη σκηνή και κατέβασε το παντελόνι του μπροστά στην κάμερα.



Λίγες μόλις στιγμές αφότου ξεκίνησε το τραγούδι της, ένας νεαρός έχοντας στους ώμους του τη σημαία της Αυστραλίας ανέβηκε στην σκηνή κι αφού πέρασε μπροστά της ξεκούμπωσε το παντελόνι του, το κατέβασε και έδειξε on camera μπροστά σε εκατομμύρια Ευρωπαίους τα οπίσθια του.



Η τραγουδίστρια δεν έχασε την ψυχραιμία της, ενώ άνδρες από την ασφάλεια όρμισαν στην σκηνή για να τον απομακρύνουν.

