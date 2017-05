Σκηνοθέτης του Survivor είναι αδερφός γνωστού πολιτικού

Ένας από τους σκηνοθέτες που έχουν αναλάβει μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές στο παρελθόν, αδερφός πρώην υπουργού και νυν βουλευτή, είναι ο άνθρωπος που μεταφέρει τις «μαγικές» εικόνες από τον Άγιο Δομίνικο στους τηλεθεατές του Survivor.



Τη σκηνοθεσία του ριάλιτι επιβίωσης «υπογράφει» ο Κώστας Βορίδης, ο αδερφός του πρώην υπουργού Υγείας (2012 -2015) και βουλευτή της ΝΔ, Μάκη Βορίδη.



Το Survivor, πάντως, δεν είναι το πρώτο επιτυχημένο project με την σκηνοθετική του ματιά, καθώς στο παρελθόν έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τα Dancing With The Stars, Η Στιγμή Της Αλήθειας, Πρωινό ΣουΚου και Next Top Model.

