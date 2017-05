So You Think You Can dance: Απόψε το πρώτο επεισόδιο των Bootcamp

Μία μέρα μετά την τελευταία Audition, την Παρασκευή 12 Μαΐου στις 21.00, η Δούκισσα Νομικού, πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους με θετική ενέργεια και φρεσκάδα, μας καλωσορίζει και μας ξεναγεί στη 2η διαγωνιστική φάση του top χορευτικού show, με το 1ο από τα δύο επεισόδια των Bootcamp. Συνολικά, 138 υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε όλα τα είδη χορού, περνώντας από πολλές και διαφορετικές χορευτικές δοκιμασίες.



Παράλληλα, η κριτική μας επιτροπή, Κωνσταντίνος Ρήγος, Πάνος Μεταξόπουλος, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννης Μελισσανίδης, καλούνται να αποφασίσουν ποιοι θα περάσουν στην επόμενη και τελική φάση των Live.



Στα δύο επεισόδια των Bootcamp θα παρακολουθήσουμε τα performances των επιλαχόντων και όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους 5 κριτές για να δώσουν στους καλύτερους 24 χορευτές (12 γυναίκες & 12 άντρες) το πολυπόθητο εισιτήριο για τα Live του show.



Η συναρπαστική φάση των Bootcamp έφτασε, ο πήχης ανεβαίνει και η αγωνία για τα πολυαναμενόμενα Live κορυφώνεται! Οι διαγωνιζόμενοι θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.



Ποια θα είναι όμως η επίλεκτη ομάδα των 24 χορευτών που θα καταφέρουν να ακολουθήσουν τα «βήματα» του “So You Think You Can Dance” και στα Live?



Φέτος, όλη η Ελλάδα χορεύει!



