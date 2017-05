Πενήντα χρόνια από τον πρώτο δίσκο των Pink Floyd

Οι πρωτότυπες παρτιτούρες των κιθαριστικών μερών του δεξιοτέχνη Ντέιβιντ Γκίλμορ στο Another Brick in the Wall των Pink Floyd περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, σε ένα από τα πολλά εκθέματα της αναδρομικής στο Μουσείο Βικτόρια και 'Αλμπερτ στο Λονδίνο, έκθεση που παρουσιάζει την 50χρονη πορεία του βρετανικού συγκροτήματος το οποίο ξεπέρασε τα όρια του μουσικού πειραματισμού.

Η έκθεση «Pink Floyd, Their Mortal Remains» η οποία θα εγκαινιασθεί στις 13 Μαΐου και θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου, διοργανώνεται με την ευκαιρία της επετείου των 50 χρόνων από το πρώτο άλμπουμ των Pink Floyd: «The Piper at the Gates of Dawn». Περιλαμβάνει περίπου 350 αντικείμενα, όργανα, παρτιτούρες, εξώφυλλα άλμπουμ, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και μουσικά αποσπάσματα. 'Οπως δήλωσε στο AFP η υπεύθυνη της έκθεσης Βικτόρια Μπρόουκερς, πρόκειται για μια από τις «μεγαλύτερες εκθέσεις» που διοργανώθηκε ποτέ για τους Pink Floyd.

