Eurovision 2017, πρώτος ημιτελικός: Οι εμφανίσεις live

Ο πρώτος ημιτελικός ξεκίνησε! Καλή επιτυχία στην Ελλάδα!

Ο Α’ Ημιτελικός για τον 62ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα μεταδοθεί απόψε από την ΕΡΤ1, ΕΡΤHD και ERT World και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός:

Οι Ουκρανοί παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό show. Στο Eurovision Arena εμφανίστηκε ο Ουκρανός τραγουδιστής Monatik ερμηνεύοντας ένα χιπ-χοπ κομμάτι και μετά το τέλος της εμφάνισής του φώναξε στην σκηνή τους παρουσιαστές δίνοντας το σύνθημα να ξεκινήσει ο α’ ημιτελικός.



Αυτή, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τρεις άνδρες στην παρουσίαση της Eurovision, ο Ολεκσάντρ Σκίτσκο, ο Βολοντιμίρ Οσταπτσούκ και ο Τιμούρ Μιροσνισένκο. Την εκφώνηση για λογαριασμό της ΕΡΤ κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.

1η χώρα η Σουηδία: I can't go on

2η χώρα η Γεωργία

Δεύτερη στη σκηνή της Eurovision ανέβηκε η Tamara Gachechiladze για τη Γεωργία.



Η όμορφη τραγουδίστρια ντυμένη με ένα κόκκινο maxi φόρεμα με βαθύ σέξι ντεκολτέ ερμήνευσε το «Keep The Faith».



Η σκηνή της Eurovision Arena «ντύνεται» με χρώμα κόκκινο ενώ στο δάπεδο διακρίνονται κόκκινοι κύκλοι και φωτιές. Μια πολύ δυνατή ερμηνεία.

Η Tamara Gachechiladze εκπροσωπεί τη Γεωργία με το Keep The Faith και εμφανίζεται δεύτερη. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παρουσία η οποία γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή με τα ειδικά οπτικά εφέ.

3η χώρα η Αυστραλία με τον νεαρό νικητή του X FACTOR

Η Αυστραλία δεν ανήκει στην Ευρώπη, ανήκει όμως στη Eurovision 2017! Ο Isaiah Don’t ερμηνεύει την μπαλάντα Come Easy.

4H χώρα η Αλβανία



Με λευκό φόρεμα και πέπλο εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision η Lindita.



Μαζί της τέσσερα άτομα στα φωνητικά. Στο φόντο διακρίνουμε ένα ρολόι ενώ προς το τέλος εμφανίζονται ιπτάμενα πλοία.



Η Lindita κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της πετάει κάποια το πέπλο και μένει μόνο με το φόρεμα της.





5η χωρα η Βέλγιο

Ώρα για το Βέλγιο. Η Blanche με το City Lights δίνει ρυθμό στην αρένα και βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για τη δεκάδα που θα περάσει στον τελικό.

6 Μαυροβούνιο

Μόνος με την μακριά κοτσίδα του εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision o εκπρόσωπος του Μαυροβουνίου.



O Slavko Kalezić δεν ξέρουμε αν ενθουσίασε το κοινό με τις φωνητικές του ικανότητες σίγουρα όμως έμεινε στο μυαλό όλων όταν έβγαλε τη μακριά μπλε φούστα κι έμεινε με το διαφανές μπλουζάκι και το παντελόνι όλο στρας και ο Μαυροβούνιος δεν αρκέστηκε μόνο στην extreme εμφάνιση αλλά και στο «παιχνίδι» με την κοτσίδα του.

7 Φινλανδία

Ώρα για τη χώρα των χιλίων λιμνών. Για τη Φινλανδία η Norma John ερμηνεύει το Blackbird. Θα λέγαμε ότι η ερμηνεία μας οδήγησε σταδιακά σε ύπνωση

8. Το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει αποκλειστεί ποτέ σε ημιτελικό της Eurovision. Η Dihaj τραγουδά το ιδιαίτερο Skeletons…

9η η Πορτογαλία

Ο Salvador Sobral έρχεται από την Πορτογαλία με το Amar Pelos Dois. Την πρώτη εβδομάδα των προβών δεν εμφανίστηκε λόγω προβλημάτων υγείας. Απόψε τραγουδά στη δεύτερη, μικρή σκηνή του Κιέβου



O Salvador Sobral θεωρείται το μεγάλο φαβορί της φετινής Eurovision και όχι άδικα.



Μπορεί μέχρι πριν από λίγες ημέρες να μην γνωρίζαμε αν τελικά θα ερμήνευε ο ίδιος ή η αδερφή του, Luisa το τραγούδι «Amar Pelos Dois», αφού ο ίδιος αντιμετωπίζει, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του και κανείς δεν γνώριζε αν θα κατάφερνε να ταξιδέψει για την Ουκρανία.



Τελικά τα κατάφερε κι έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση.



Ήταν ο μόνος performer που ουσιαστικά δεν πάτησε το πόδι του στη σκηνή της Eurovision, αφού τραγούδησε πάνω σε ένα στρογγυλό βάθρο λίγα μέτρα πιο πέρα ενώ πίσω του το σκηνικό δείχνει ένα μαγικό δάσος.



Δείτε την εμφάνιση του



10η Ελλάδα! Τα βλέμματα όλων και τις εντυπώσεις απόψε στην Ουκρανία και τον α' ημιτελικό της Eurovision, έκλεψε η Demy!

Κατάφερε να τους παρασύρει όλους στο ρυθμό του This is love.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μεγάλη επιτυχία ζωντανά στη σκηνή.

Η Ελλάδα εμφανίστηκε στη δέκατη θέση του Πρώτου Ημιτελικού με την Demy.

Το τραγούδι «This Is Love» είναι σε σύνθεση-παραγωγή Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους Romy Papadea & John Ballard. Τη σκηνοθετική επιμέλεια και τη χορογραφία της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

11 Πολωνία

Η Kasia τραγουδά για την Πολωνία το Moś Flashlight.

Η Πολωνία εμφανίστηκε στην 11η θέση του α’ ημιτελικού της φετινής Eurovision.



Η Kia Mos ανέβηκε στην σκηνή φορώντας ένα λευκό μακρύ φόρεμα με διαφάνεια και σκίσιμο και ερμήνευσε το «Flashlight» ενώ μαζί της ήταν ένας βιολιστής.



Η τραγουδίστρια μπορεί να μην είχε έντονη κίνηση, αλλά αυτό το κάλυπτε το background. Το εντυπωσιακό στα σκηνικά της ήταν ότι μπλε και κόκκινες κουκίδες σχημάτισαν την λέξη «Freedom».



12 Μολδαβία

Οι Sunstroke Project τραγουδούν το ρυθμικό Hey Mamma για τη Μολδαβία και ξεσηκώνουν τους τηλεθεατές. Άντε και στα δικά μας!



Οι Sunstroke Project με το «Hey Mamma» εμφανίστηκαν στην 12η θέση του α’ ημιτελικού της φετινής Eurovision.

Μαζί τους στα φωνητικά είχαν τρεις κοπέλες ντυμένες με νυφικό και ανθοδέσμες στα χέρια ενώ οι άντρες είχαν επιλέξει μαύρο κοστούμι με λευκές λεπτομέρειες, ίδιοι γαμπροί.

Στο ρεφρέν εμφανίστηκε ο σαξοφωνίστας, ενώ στο background είδαμε εναλλαγές λευκού και μαύρου φωτισμού που ταίριαζε στο concept.

Το «Hey Mamma» ξεσήκωσε τους fans.





13 Ισλανδία

Η εκπρόσωπος της Ισλανδίας εμφανίστηκε στην 13η θέση του α’ ημιτελικού της φετινής Eurovision.



Η Svala ερμήνευσε το Paper φορώντας μια λευκή ολόσωμη φόρμα και μια κάπα που θύμιζε λίγο Matrix, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε αυστηρό κότσο.



Η ερμηνεύτρια της Ισλανδίας ήταν μόνη της στην σκηνή του Eurovision Arena και ο ανεμιστήρας της έδινε περισσότερη κίνηση σε συνδυασμό με τα λέιζερ που ήταν σε πράσινο και μπλε χρώματα.



14 Τσεχία



Η Martina Bárta μαγνήτισε τα βλέμματα στην σκηνή του Eurovision Arena για την ενδυματολογική της επιλογή.



Η εκπρόσωπος της Τσεχίας φόρεσε ένα λαμέ ρούχο και ερμήνευσε το My Turn διεκδικώντας μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.



Η Martina Barta ξεκίνησε την ερμηνεία της από τα σκαλοπάτια της σκηνής που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος. Ο φωτισμός της ήταν σε μπλε και μοβ εναλλαγές, ενώ στο φόντο είδαμε ημίγυμνους άνδρες και γυναίκες.





15 Κύπρος

Η Κύπρος εμφανίστηκε στην 15η θέση της φετινής Eurovision.

Ο Hovig μας ξεναγεί στα μονοπάτια της ηλεκτρονικής μουσικής με το Gravity. Μια σπουδαία ερμηνεία και μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision 2017.



Ο Hovig ξεκίνησε την ερμηνεία του από το κέντρο της σκηνής, ενώ πίσω του το φόντο ήταν μπλε που εναλλασσόταν με λευκό, αναδεικνύοντας διάφορα γραφικά όπως κύβους και σήμα παλμογράφου.



Κατά την διάρκεια της ερμηνείας του, εμφανίστηκαν δύο χορευτές και όλοι μαζί άρχισαν να χορεύουν στους ρυθμούς του Gravity με έντονες ρομποτικές κινήσεις.



Ενδυματολογικά τόσο ο ερμηνευτής όσο και οι χορευτές ήταν ντυμένοι στα μαύρα.





16 Αρμενία

Στην 16η θέση του α’ ημιτελικού της φετινής Eurovision εμφανίστηκε η Αρμενία.



Η Artsvik με δυο χορεύτριες στο πλευρό της ερμήνευσε το «Fly with me». Ντυμένες και οι τρεις στα μαύρα, οι κινήσεις του χορευτικού είχε έντονες κινήσεις με τα χέρια επηρεασμένη από την Ινδουιστική μυθολογία.



Τα πυροτεχνήματα και οι φλόγες κατά την διάρκεια της ερμηνείας αλλά και το πουλί που είδαμε σε ολόγραμμα στο φινάλε του τραγουδιού έδωσαν έναν διαφορετικό αέρα στην εμφάνιση της Αρμενίας.





17 Σλοβενία

Λίγο πριν το φινάλε του α’ ημιτελικού της Eurovision εμφανίστηκε η Σλοβενία.



Ο Omar Naber ερμήνευσε το «On My Way» φορώντας ένα μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και φουλάρι με κρόσσια στον λαιμό του.



Ο τραγουδιστής ήταν μόνος του στη σκηνή. Το εντυπωσιακό στο σκηνικό του ήταν ο πολυέλεος που κατά την διάρκεια της ερμηνείας κατέβαινε προς την σκηνή.





18 Λετονία

Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο madata.gr

Λίγες ώρες πριν απολαύσουμε τις πρώτες 18 χώρες στη σκηνή τα ξένα γραφεία στοιχημάτων φέρνουν την Ελλάδα στην 5η θέση, χαρίζοντας της μια θέση στον μεγάλο τελικό του 62ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στις 22:00. Συγκεκριμένα στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων πλασάρονται η Σουηδία, η Αρμενία, η Πορτογαλία, το Αζερμπαϊτζαν και η Ελλάδα, με αυτή τη σειρά. Η Κύπρος από την άλλη βρίσκεται οριακά στην 10η θέση.



Σήμερα, η τραγουδίστρια έλαβε ένα μήνυμα αγάπης και υποστήριξης από τους γονείς της, οι οποίοι την συνόδευσαν προ ημερών μέχρι το αεροδρόμιο πριν πετάξει για το Κίεβο.



«Κοριτσάκι μου γειά σου! Παρά το γεγονός ότι είσαι μακριά μας, εμείς αισθανόμαστε ότι είσαι πλάι μας και νομίζω ότι το ίδιο νιώθεις και εσύ για εμάς… Οι ευχές όλων μας συνοδεύουν εσένα και την ομάδα σου. Στο τέλος, θα πανηγύρισουμε όλοι μαζί μια πολύ μεγάλη επιτυχία», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο πατέρας της, ενώ η μητέρα της εκφράζει την βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά.

Ο φετινός διαγωνισμός φιλοξενείται για δεύτερη φορά, μετά το 2005, στο Κίεβο με τους Ουκρανούς να γράφουν ιστορία καθώς για πρώτη φορά την παρουσίαση θα αναλάβουν τρεις άνδρες. Στη σκηνή θα βρίσκονται οι Oleksandr Skichko και Volodymyry Ostapchuk ενώ από το green room παρασκήνια και κλίμα θα μεταφέρει ο Timur Miroshychenko.

Στο σχολιασμό και στην παρουσίαση των δύο Ημιτελικών και του Τελικού θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Τη μεγάλη βραδιά του Τελικού, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, που έχει συμμετάσχει τρεις χρονιές στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, θα ανακοινώσει τη βαθμολογία που θα δώσει η Ελλάδα.



Στον αποψινό ημιτελικό, στη 15η θέση, θα παρουσιαστεί και το Gravity, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο.

Στον Πρώτο Ημιτελικό –όπως και στον Τελικό– οι Έλληνες φίλοι του Διαγωνισμού έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όποιο τραγούδι επιθυμούν, εκτός από τη συμμετοχή της χώρας μας. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν, καλώντας από σταθερό στο 901 600 41 ΧΧ (προσθέτοντας τα δύο τελευταία νούμερα που αντιστοιχούν στη σειρά εμφάνισης των χωρών τη βραδιά του Πρώτου Ημιτελικού και του Τελικού) ή στέλνοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στο 19559 με τον κωδικό της χώρας. Η χρέωση για κάθε τηλεφωνική κλήση ή SMS είναι 0,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης όλων των τραγουδιών, σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί στον «αέρα» από τους παρουσιαστές.





H σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς:



1ος Ημιτελικός (Τρίτη 9 Μαΐου)



Σουηδία

Γεωργία

Αυστραλία

Αλβανία

Βέλγιο

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Αζερμπαϊτζάν

Πορτογαλία

Ελλάδα

Πολωνία

Μολδαβία

Ισλανδία

Τσεχία

Κύπρος

Αρμενία

Σλοβενία

Λετονία



2ος Ημιτελικός (Πέμπτη 11 Μαΐου)



Σερβία

Αυστρία

ΠΓΔΜ

Μάλτα

Ρουμανία

Ολλανδία

Ουγγαρία

Δανία

Ιρλανδία

Σαν Μαρίνο

Κροατία

Νορβηγία

Ελβετία

Λευκορωσία

Βουλγαρία

Λιθουανία

Εσθονία

Ισραήλ