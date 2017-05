Eurovision 2017 A΄ ημιτελικός : Στη σκηνή η Σουηδία και I can't go on

Στη σκηνή η πρώτη χώρα που διαγωνίζεται και είναι η Σουηδία, με το I can't go on Ευκολα θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό

Με τον Robin Bengtsson, που έδωσε τον καλύτερο του εαυτό στην πρώτη εμφάνιση του πρώτου ημιτελικό και θεωρείται ένα από τα φαβορί

Στη σκηνή τον συνοδεύουν 4 χορευτές που έρχονται όμως από το μπροστινό μέρος και ανεβαίνουν όλοι στους 5 διαδρόμους που βρίσκονται πάνω σε μια πλατφόρμα.

Όλοι φοράνε κοστούμι, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει στις τέλεια συγχρονισμένες κινήσεις τους.

Στο φόντο βλέπουμε κτίρια σε κόκκινες αποχρώσεις. Μια πολύ καλή έναρξη για τον φετινό διαγωνισμό