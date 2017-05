Το Your Face Sounds Familiar φέρνει νωρίτερα τη Eurovision

Σήμερα Κυριακή 7 Μαΐου στις 20.00, στον ΑΝΤ1 έρχονται νέες μεταμορφώσεις που θα μας εκπλήξουν! Tο 3ο live επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar, είναι θεματικό και είναι αφιερωμένο στη Eurovision, ενόψει και του μεγάλου τελικού του 62ου διαγωνισμού του μεγάλου θεσμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου στο Κίεβο.



Οι μεταμφιέσεις



Με γιορτινή διάθεση και περισσότερες εκπλήξεις, το show που λατρεύει τους stars όλου του κόσμου, ανανεώνει το ραντεβού του για αυτή την Κυριακή, και φέρνει στις οθόνες μας τη Eurovision, με τους παίκτες (σε αλφαβητική σειρά) να παρουσιάζονται ως:



Δημήτρης Μακαλιάς: Ελλάδα 2011 (Λουκάς Γιώρκας & Stereo Mike – Watch my Dance)

Άρης Μακρής: Κύπρος 2002 (KΚωνσταντίνος Xριστοφόρου (Οne) – Gimme)

Ησαΐας Ματιάμπα: Πολωνία 2014 (Donotan & Cleo – My Slowianie (We are Slavic)

Κόνυ Μεταξά: Ελλάδα 1993 (Καίτη Γαρμπή – Ελλάδα Χώρα του Φωτός)

Αντώνης Δόμινος: Ελβετία 1988 (Celine Dion – Ne partez pas sans moi)

Σαμπρίνα: Ελλάδα 1980 (Άννα Βίσση – Ωτοστόπ)

Ιρένε Τροστ: Λουξεμβούργο 1972 (Βίκυ Λέανδρος – Apres toi)

Γιάννης Χατζηγεωργίου: Ισπανία 2008 (Rodolfo Chikilicuatre – Baila el chiki-chiki)

Γιάννης Χατζόπουλος: Ελλάδα 1994 (Κώστας Μπίγαλης – Ντιρι Ντιρι)

Παρθένα Χοροζίδου: Ελλάδα 2002 (Μιχάλης Ρακιντζής – S.A.G.A.P.O.)



Στις εκπλήξεις της βραδιάς...



Ο Φώτης Σεργουλόπουλος αφήνει για λίγο τη θέση του κριτή για να ενσαρκώσει έναν πολύ χαρισματικό τραγουδιστή που κέρδισε στη Eurovision λίγα χρόνια πριν..

