Τι θα δούμε στην πρεμιέρα του So you think you can dance

Την Παρασκευή 21 Απριλίου το So you think you can dance κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1.

Το μοναδικό τηλεοπτικό show χορού, ξεκινάει δυναμικά με το 1ο επεισόδιο των Auditions, της πρώτης εκ των τριών (Auditions, Bootcamps, Live), διαγωνιστικής φάσης, του “So You Think You Can Dance”.

Συγκεκριμένα, στο 1ο επεισόδιο θα δούμε 14 χορευτές, να διαγωνίζονται με το προσωπικό τους στυλ ο καθένας, σε διάφορες χορογραφίες που θα μας εκπλήξουν.

