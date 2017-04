Rising Star Live: Απόψε ο μεγάλος νικητής. Βίντεο

Δείτε όλες τις εμφανίσεις των 6 φιναλίστ του Rising Star και όλα όσα συμβαίνουν στη σκηνή του μουσικού show στον μεγάλο τελικό!

21:15 Η Κέλλυ Βουδούρη ερμηνεύει μοναδικά το τραγούδι «Με τα μάτια κλειστά» και σαρώνει με ποσοστό 76%. Κλέβει την καρέκλα από την Έλενα Παναγιωτίδου και εισπράττει τα εξαιρετικά σχόλια των κριτών, οι οποίοι μιλούν πλέον ανοιχτά για στρατηγική που ακολουθεί το κοινό στην ψηφοφορία.

21:01 Ο Πάνος Σμυρναίος από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα ανεβαίνει στη σκηνή με το τραγούδι Αγάπη. Φαίνεται, ωστόσο, ότι δυσκολεύεται να πείσει το κοινό και λαμβάνει μόνο 67%. Οι κριτές ξαφνιάζονται από το χαμηλό ποσοστό του, αλλά δεν μπορούν να παρέμβουν στην ψηφοφορία απόψε.

20:50 Ο πρώτος γύρος από τον οποίο θα αναδειχθεί ο πρώτος φιναλίστ ξεκινά με την Έλενα Παναγιωτίδου. Ένα λάθος που κάνει η παίκτρια του Αντώνη Ρέμου φαίνεται πως της στερεί το υψηλό ποσοστό που χρειάζεται σε αυτή τη φάση για να εξασφαλίσει την πρώτη από τις δύο θέσεις. Η Έλενα τραγουδά «Νύχτα Στάσου» και συγκεντρώνει ποσοστό 70%.

20:43 Έκπληξη στην σκηνή του Rising Star με ρυθμό …So you think you can dance…

20:22 Μετά τη μουσική έναρξη, ο Γιώργος Λιάγκας καλωσορίζει τους τηλεθεατές στον μεγάλο τελικό του Rising Star και ευχόμενος Χρόνια Πολλά υπόσχεται μια μεγάλη βραδιά…

20:15 Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται με την Έλενα Παναγιωτίδου το «Χαθήκαμε» και με τον Σωτήρη Καρυστινό το «Σαν άνεμος».

20:13 Η Δέσποινα Βανδή με ένα υπέρλαμπρο φόρεμα ερμηνεύει το αδιέξοδο παρέα με τον φιναλίστ της Στέλιο Τσάκωνα.

20:08 Ακολουθεί ο Κώστας Μακεδόνας παρέα με την Κέλλυ Βουδούρη που μοιράζονται στο τρυφερό ντουέτο τους «Δε μιλάμε» τη λαμπερή σκηνή του show.

20:00 Το Rising Star ξεκινά ανατρεπτικά με τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή να τραγουδά με τον Πάνο Σμυρναίο «Ένας κόμπος η χαρά μου» και στη συνέχεια με τον Γιάννη Ξανθόπουλο «Για να σ’ εκδικηθώ».

Έπειτα από μια μακρά πορεία αναμετρήσεων με τον τοίχο 6 τραγουδιστές διεκδικούν τον τίτλο του Rising Star απόψε στον μεγάλο τελικό του show…

Από την ομάδα του Αντώνη Ρέμου: Έλενα Παναγιωτίδου με Golden Pass, Σωτήρης Καρυστινός, Νικητής 2ου γύρου

Από την ομάδα της Δέσποινας Βανδή: Στέλιος Τσάκωνας με Golden Pass

Από την ομάδα του Κώστα Μακεδόνα: Κέλλυ Βουδούρη με Golden Pass

Από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα: Γιάννης Ξανθόπουλος, Νικητής 1ου γύρου, Πάνος Σμυρναίος με Golden Pass

Ο κάθε κριτής θα παρουσιάζει διαδοχικά τον/τους φιναλίστ του, σε ένα απολαυστικό ντουέτο. Στο κομμάτι της διαγωνιστικής φάσης του Τελικού, θα παρακολουθήσουμε τα 6 αστέρια που πέρασαν με επιτυχία τον Ημιτελικό, να διαγωνίζονται σε 3 γύρους. Στον 1ο γύρο, οι 6 φιναλίστ θα ερμηνεύσουν τραγούδι της επιλογής του coach τους. Όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους ψήφους, περνάει αυτόματα στον 3ο γύρο. Στο 2ο γύρο, οι 5 διαγωνιζόμενοι τραγουδούν το αγαπημένο τους τραγούδι από όλες τις μέχρι τώρα εμφανίσεις τους στο «Rising Star». Όποιος συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό περνάει στον 3ο γύρο.

Στον 3ο και τελευταίο γύρο, οι δύο φιναλίστ που πέρασαν με επιτυχία στους προηγούμενους γύρους ερμηνεύουν τραγούδι της επιλογής τους.

Ο διαγωνιζόμενος με τις περισσότερες ψήφους θα ανακηρυχτεί ο μεγάλος νικητής του ελληνικού «Rising

