Όλη η αλήθεια για τη συμμετοχή του Σάκη Ρουβά στο Survivor

Βαλίτσες για τον Άγιο Δομίνικο θα ετοιμάσει ο Σάκης Ρουβάς μετά το Πάσχα. Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ αναλαμβάνει ένα ρόλο έκπληξη στο Survivor και αναμένεται να γίνει για μια ακόμη φορά το talk of the town. Το αγαπημένο παιχνίδι επιβίωσης της Ελλάδας ετοιμάζει ένα μεγάλο party για την ένωση των δυο ομάδων «Διασήμων» και «Μαχητών» και ο Σάκης Ρουβάς θα βρίσκεται εκεί σε ένα ρόλο, που του πρότειναν οι υπεύθυνοι του ΣΚΑΪ και είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του!



Όχι, ο Σάκης, αν και λατρεύει τα αγωνίσματα, δεν θα συμμετέχει σε κάποιο από αυτά που διαδραματίζονται ανάμεσα στις δυο ομάδας του Survivor, αλλά θα κάνει μια guest εμφάνιση στο μεγάλο party της ένωσης των ομάδων και θα δει από κοντά τους πρωταγωνιστές που μονοπωλούν καθημερινά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.



Έχοντας εξαιρετικές σχέσεις με τους υπευθύνους του ΣΚΑΪ, αλλά και με τον Τούρκο παραγωγό Acun Ilicali , ο Σάκης –ως το βασικό πρόσωπο του ψυχαγωγικού μέρους του σταθμού- δέχτηκε με χαρά την πρόταση που του έγινε (εξάλλου και ο ίδιος παρακολουθεί Survivor) και αναμένεται να δώσει λίγη από τη λάμψη του στο… Survivor!



Πιο έμπειρος από κάθε άλλη φορά στο τηλεοπτικό κομμάτι, μετά τις εντυπωσιακές συμμετοχές του σε XFactor και The Voice, ο Σάκης Ρουβάς, αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο και να κλέψει τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία του φετινού Survivor!

