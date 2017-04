So you think you can dance: Έτοιμοι για την Πρεμιέρα

Ταλαντούχοι χορευτές, μαζί με τους Κωνσταντίνο Ρήγο, Πάνο Μεταξόπουλο, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννη Μελισσανίδη, που αποτελούν την κριτική επιτροπή του νέου, φιλόδοξου προγράμματος του σταθμού, εξέπληξαν ευχάριστα, αλλά και ξεσήκωσαν όσους περνούσαν από τα σημεία των γυρισμάτων.

Φυσικά, η «Espresso» ήταν εκεί καταγράφοντας τα πάντα! Στο εντυπωσιακό βίντεο μπορούμε να δούμε ένα προς ένα τα μέλη της έμπειρης κριτικής επιτροπής και η παρουσίασή τους γίνεται με μοναδικό τρόπο υπό τους ήχους του theme song του χορευτικού talent show. Λίγο αργότερα την εμφάνισή της κάνει η παρουσιάστρια Δούκισσα Νομικού, μπροστά από τα 3D γράμματα του show, να μας υπόσχεται ότι φέτος θα χορέψουμε στον ρυθμό του «So you think you can dance».

Οπως αποκάλυψε η ξανθιά καλλονή στο blog της λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, στην πραγματικότητα οι κριτές δεν βρέθηκαν ποτέ όλοι μαζί για τις ανάγκες του τρέιλερ, γι’ αυτό και τα γυρίσματα διήρκεσαν μέρες. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα της άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις!

«Χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να γυριστεί το τρέιλερ, αφού κάθε κριτής -και στο τέλος εγώ- ήταν σε ξεχωριστό χώρο. Και η αλήθεια είναι πως, ενώ ήξερα ακριβώς τι θα κάνει ο καθένας και ενώ έβλεπα backstage υλικό και περίμενα να βγει κάτι εντυπωσιακό, το τελικό αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία!» Η πρεμιέρα του show είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 21/4 στις 21.00.