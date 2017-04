Πούλιτζερ για το 2017: Δείτε ποιοι βραβεύτηκαν

Η λίστα με τους νικητές των βραβείων Πούλιτζερ του 2017 ανακοινώθηκε χθες και ανάμεσα στους δημοσιογράφους και συγγραφείς που κέρδισαν βραβεία, ήταν και αυτό για την καλύτερη φωτογραφία της χρονιάς.

Το βραβείο αυτό δόθηκε στον 44χρονο φωτογράφο Τζέισον Γουάμπσγκανς που εργάζεται στην εφημερίδα The Chicago Tribune και δείχνει ένα 10χρονο αγόρι και τη μητέρα του στο νοσοκομείο μετά τους πυροβολισμούς στο Σικάγο: «Δεν περνάει ούτε μία εβδομάδα χωρίς να ανησυχώ γι’ αυτό το αγόρι και το μέλλον του» είπε ο Γουάμπσγκανς.

Διαβάστε τους νικητές στα βραβεία δημοσιογραφίας

- Βραβείο κοινωνικής προσφοράς: Στο προσωπικό των New York Daily News και ProPublica.

- Βραβείο για την κάλυψη έκτακτων ειδήσεων: Στο προσωπικό των East Bay Times.

- Βραβείο ερευνητικής δημοσιογραφίας: Eric Eyre, Charleston Gazette-Mail.

- Βραβείο επεξηγηματικού ρεπορτάζ: «Panama Papers», Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων, McClatchy και Miami Herald.

- Βραβείο τοπικού ρεπορτάζ: Στο προσωπικό της Salt Lake Tribune.

- Βραβείο εθνικού ρεπορτάζ: Στον David Fahrenthold, The Washington Post.

- Βραβείο διεθνούς ρεπορτάζ: Στο προσωπικό των New York Times.

- Βραβείο Feature άρθρου: C.J. Chivers, The New York Times.

- Βραβείο σχολιασμού: Peggy Noonan, The Wall Street Journal.

- Βραβείο κριτικής: Hilton Als, The New Yorker.

- Βραβείο editorial writing: Art Cullen, The Storm Lake Times.

- Βραβείο γελοιογραφίας: Jim Morin, Miami Herald.

- Βραβείο φωτογραφίας κάλυψης έκτακτων ειδήσεων: Daniel Berehulak, The New York Times.

- Βραβείο φωτογραφικού αφιερώματος (Feature Photography): E. Jason Wambsgans, Chicago Tribune.

Λογοτεχνία και Μουσική

Μυθιστόρημα: The Underground Railroad, Colson Whitehead.

Θεατρικό έργο: Sweat, Lynn Nottage.

Ιστορία: Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy, Heather Ann Thompson.

Βιογραφία ή Αυτοβιογραφία: The Return, Hisham Matar.

Ποίηση: Olio, Tyehimba Jess.

Πεζός λόγος εκτός μυθιστορημάτων: Evicted: Poverty and Profit in the American City, Matthew Desmond.

Μουσική: Angel’s Bone, Du Yun.