Eurovision: Αυτό είναι το μεγάλο φαβορί με τον... ελληνικό στίχο

Τα στοιχήματα για τον νικητή ήδη δίνουν και παίρνουν. Τα νέα βέβαια για την ελληνική συμμετοχή δεν είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς το τραγούδι της Demy, βάσει των προγνωστικών των bookmakers, τοποθετείται κάπου μεταξύ 10ης και 15ης θέσης – αλλά ποιος ξέρει, νωρίς είναι ακόμα, τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν μέχρι τον Μάιο.

Αντίθετα, οι τάσεις δείχνουν ότι υπάρχει μία τριάδα τραγουδιών που ξεχωρίζουν, και μεταξύ αυτών υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί που δείχνει να συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για τη νίκη.

Στην πρώτη αυτή τριάδα βρίσκουμε την παραδοσιακή... υπερδύναμη της διοργάνωσης Σουηδία, με το ρυθμικό I Can't Go On του Robin Bengtsson...

… και την (όχι ακριβώς παραδοσιακή υπερδύναμη της Eurovision) Βουλγαρία, που φέτος συμμετέχει με ένα πολύ δυνατό κομμάτι του Κρίστιαν Κοστόφ, το Beautiful Mess.

