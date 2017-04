Ο ΣΚΑΪ απαντά με Survivor απέναντι στο So you think you can dance

Η πρεμιέρα του The X Factor 2 από τον Σκάι είχε οριστεί στις 20 Απριλίου, όμως σύμφωνα με την ανακοίνωση του καναλιού, θα μεταφερθεί για την Παρασκευή 21 Απριλίου.

Ο λόγος; Το νέο σόου του ΑΝΤ1 που θα κάνει πρεμιέρα μετά το Πάσχα, «So you think you can dance»

Ο Σκάι βλέποντας ότι το νέο ριάλιτι θα σαρώνει σε τηλεθεάσεις, το κανάλι του Φαλήρου προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε μία προσπάθεια να χτυπήσει τα αντίπαλα κανάλια.

Έτσι, αποφάσισε να βάλει το Survivor απέναντι στο του ΑΝΤ1 που θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Απριλίου.