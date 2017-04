Το So You Think You Can Dance επιστρέφει, όλες οι λεπτομέρειες

Το So You Think You Can Dance επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, την Πέμπτη 20 Απριλίου στις 21.00 και θα παρασύρει όλη την Ελλάδα στο ρυθμό του!



Το κορυφαίο χορευτικό talent show με διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σημειώνει τεράστια επιτυχία για περισσότερο από μία δεκαετία, καθηλώνοντας το τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει κατακτήσει 14 Emmy Awards.



Το “So You Think You Can Dance”, από τη μέρα ανακοίνωσης των συμμετοχών, έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον, με περισσότερες από 3.000 υποψηφιότητες και χωρίζεται σε τρεις διαγωνιστικές φάσεις, τις Auditions, τα Bootcamps και τα Live.



Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε όλα τα είδη χορού από κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο χορό (Jazz-Μοντερνο), Latin – Ballroom, Hip Hop, Break Dance, παραδοσιακούς Χορούς, Oriental, και διάφορα άλλα είδη χορού που βασίζονται στη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Θα μας αποδείξουν τις χορευτικές τους ικανότητες με χορογραφίες που θα μας κόψουν την ανάσα. Όλοι χορεύουν για ένα σκοπό: Να κατακτήσουν τη θέση του καλύτερου Έλληνα χορευτή. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι τηλεθεατές που ψηφίζουν τον αγαπημένο τους χορευτή μέχρι και τον τελικό που θα έχουμε την ανακήρυξη του νικητή.







Auditions – 1η διαγωνιστική φάση:



Στη διάρκεια των Αuditions, θα παρακολουθήσουμε πάνω από 200 διαγωνιζόμενους, οι οποίοι μπροστά στην κριτική επιτροπή, παρουσίασαν τις χορογραφίες τους διεκδικώντας μία θέση στα live του “So You Think You Can Dance”. Από τις Auditions, στη διαγωνιστική φάση των Βootcamps περνούν οι μισοί, δηλαδή 100 χορευτές. Οι Auditions πραγματοποιήθηκαν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.



Η τοποθεσία και ο χώρος επιλέχθηκαν για να ταιριάζουν στο concept του “So You Think You Can Dance” για μία πιο street αισθητική, πιάνοντας τον παλμό των υποψηφίων κάθε ηλικίας.







Βootcamps - 2η διαγωνιστική φάση:



Στη 2η διαγωνιστική φάση των Bootcamps, ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει καθώς οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε όλα τα είδη χορού και περνούν από πολλές και διαφορετικές χορευτικές δοκιμασίες. Παράλληλα οι κριτές καλούνται να αποφασίσουν ποιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση. Κατά τη διάρκεια των Bootcamps θα παρακολουθήσουμε τα performances των υποψηφίων και όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους κριτές για να δώσουν στους καλύτερους 20 χορευτές το πολυπόθητο εισιτήριο για τα live του show. Τα Bootcamps όπως και τα Auditions πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.







Live - 3η διαγωνιστική φάση:







Οι 20 καλύτεροι χορευτές (10 γυναίκες & 10 άνδρες) που πέρασαν με επιτυχία τη φάση των Bootcamps περνούν στη φάση των Live και είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, να μας καταπλήξουν με τις χορευτικές τους ικανότητες και να διεκδικήσουν τον πολυπόθητο τίτλο του καλύτερου Έλληνα χορευτή.







Κριτική Επιτροπή:



Από το κορυφαίο χορευτικό talent show δε θα μπορούσαν να λείπουν οι κορυφαίου του είδους. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του “So You Think You Can Dance” είναι οι Κωνσταντίνος Ρήγος, Πάνος Μεταξόπουλος, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννης Μελισσανίδης. Πέντε προσωπικότητες, με τεράστια εμπειρία στον καλλιτεχνικό χώρο, φρέσκια ματιά, χιούμορ και μεγάλη αγάπη για το χορό, μαζί για πρώτη φορά στην τηλεόραση, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν την πιο ολοκληρωμένη καθοδήγηση στους υποψήφιους και υπόσχονται να μας προσφέρουν μοναδικές στιγμές.



Στο ρόλο της παρουσιάστριας θα δούμε τη λαμπερή Δούκισσα Νομικού να υποστηρίζει και να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των διαγωνιζόμενων.



Το “So You Think You Can Dance” έρχεται για να σας παρασύρει στο συναρπαστικό του κόσμο και μαζί να αναδείξετε τον καλύτερο Έλληνα χορευτή! Ραντεβού, την Πέμπτη 20 Απριλίου στις 21.00, στον ΑΝΤ1!



H Βίκος Cola Στέβια είναι Χορηγός του “So You Think You Can Dance”.



Φέτος, όλη η Ελλάδα χορεύει!



Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε τα βήματά της στο “So You Think You Can dance”.



