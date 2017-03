Eurovision 2017: Ένα κορίτσι σε αναπηρικό καρότσι για τη Ρωσία

Με τη Eurovision να πραγματοποιείται φέτος στην Ουκρανία, πολλοί ήταν οι φόβοι πως η Ρωσία ίσως αποσύρει τη συμμετοχή της από τον 62ο διαγωνισμό τραγουδιού λόγω του αντιρωσικού αισθήματος στη χώρα αυτή. Ωστόσο, χθες βράδυ το Channel 1 της ρωσικής τηλεόρασης μετέδωσε πως η συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό επιβεβαιώνεται επίσημα. Η Ρωσία θα στείλει την 28χρονη Γιούλια Σαμοΐλοβα, που θα τραγουδήσει καθισμένη σε αναπηρική καρέκλα το «Flame is Burning».

Η Γιούλια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης το 2013 με τη συναρπαστική ερμηνεία της στο τραγούδι στην εκπομπή Faktor A, τη ρωσική εκδοχή του X Factor. Το 2014, ερμήνευσε το τραγούδι «Together» κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων του Σότσι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η Γιούλια που γεννήθηκε υγιέστατη και η ανάπτυξή της ήταν όπως αυτή κάθε φυσιολογικού παιδιού, έπειτα από έναν εμβολιασμό άρχισε σταδιακά να χάνει τη λειτουργία των ποδιών της, με τους γιατρούς να λένε ότι μπορεί να πεθάνει σε τρία χρόνια. «Οι γονείς μου έφεραν κάθε λογής θεραπευτή, γνωστό και άγνωστο, αλλά όλοι ήταν τσαρλατάνοι», γράφει, ενώ η υγεία της επιδεινωνόταν συνεχώς. Αλλά όταν η μητέρα της επενέβη και σταμάτησε κάθε θεραπεία, η Γιούλια άρχισε να αναρρώνει και μέσα από τη μουσική βρήκε μια θεραπευτική και συναισθηματική διέξοδο.

Η επιλογή της Γιούλια, της οποίας η προσωπική ιστορία αποτελεί έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, ταιριάζει απόλυτα με το θέμα της Eurovision 2017 #CelebrateDiversity. (Γιορτάζοντας τη Διαφορετικότητα).

Λόγω των γεωπολιτικών ευαισθησιών, οι ενέργειες της Ρωσίας αντιμετωπίστηκαν με γιουχαΐσματα στη Eurovision τα τελευταία χρόνια, με τις έφηβες Αδελφές Τολμάτσεβι και την Πολίνα Γκαγκάρινα να αποδοκιμάζονται ανοικτά το 2014 και το 2015. Ωστόσο η παρουσία της Γιούλια Σαμοΐλοβα θα μπορούσε να μετριάσει τον κίνδυνο μιας αποδοκιμασίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τον οποίο παρακολουθούν σε απευθείας μετάδοση εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Η αποδοκιμασία του κοινού για έναν καλλιτέχνη που έχει ξεπεράσει τόσες δυσκολίες και αντιπροσωπεύει την επιμονή και υπομονή για πολλούς, θα παρέπεμπε σε ένα ακροατήριο ακόμη πιο αναίσθητο και ακατέργαστο από αυτό που το γιουχάισμα χαρακτηρίζει συνήθως. Ανεξάρτητα από τα κίνητρα της Ρωσίας, το ταξίδι της Γιούλια στο Κίεβο είναι μια όμορφη δήλωση συμμετοχής.

Πάντως, ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, έσπευσε σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό "Εδώ Μόσχα" να δηλώσει πως, αν η Γιούλια Σαμοΐλοβα προβεί σε πολιτικές δηλώσεις για την ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία, τότε ενδέχεται να μην της επιτραπεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Η Γιούλια θα είναι η δεύτερη καλλιτέχνης που τραγουδά καθισμένη σε αναπηρική καρέκλα. Το 2015, η Πολωνή Μόνικα Κουζίνσκα κέρδισε πάμπολλους θαυμαστές με την μπαλάντα της «In The Name Of Love». Το 2006 είχε πέσει θύμα τροχαίου που την άφησε ανάπηρη.

Από το 1994, η Ρωσία έχει μετάσχει 20 φορές στον διαγωνισμό. Το 2008 αναδείχθηκε νικήτρια με το τραγούδι «Believe» που ερμήνευσε η Ντίμα Μπιλάν. Τα τελευταία πέντε χρόνια το τραγούδι της περιλαμβάνεται στα 10 καλύτερα του διαγωνισμού και η χώρα ουδέποτε κατατάχθηκε στην τελευταία θέση.









newsbeast