Η Τζούλια Αλεξανδράτου ετοιμάζεται για το reality του ΑΝΤ1

Μπορεί το reality των διάσημων που ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 να μπήκε προσωρινά στον πάγο, ωστόσο συνεχίζονται οι συζητήσεις με όσους θα λάβουν μέρος, καθώς θα βγει στον αέρα στις αρχές της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Η Τζούλια Αλεξανδράτου αποκαλύπτει ότι έχει συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1 για να είναι στο reality όπου οι διάσημοι θα βιώσουν άγριες καταστάσεις.

«Θέλω πολύ να πάω στη ζούγκλα. Μου έκαναν πρόταση από τον ΑΝΤ1 και απάντησα θετικά. Μένει να πέσουν και οι υπογραφές της συμφωνίας μας όταν με το καλό ξεκινήσει το πρότζεκτ. Μου είπαν ότι θα αρχίσει να προβάλλεται τον Σεπτέμβριο» ανέφερε στην Espresso.

Η ίδια σημειώνει ότι ο φόβος της είναι οι κατσαρίδες, αλλά όλα τα άλλα μπορεί να αντιμετωπίσει.

Πρόκειται για το παιχνίδι «I am a celebrity get me out of here» (Είμαι διάσημος, πάρτε με από εδώ).