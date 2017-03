Eurovision 2017: Με το This is Love θα μας εκπροσωπήσει στην Ουκρανία η Demy

Το δεύτερο τραγούδι της Demy που ακούστηκε στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2017 είχε τίτλο This Is Love και αυτό θα μας εκπροσωπήσει στο μουσικό διαγωνισμό!

H σύνθεση και η παραγωγή ανήκουν στον Δημήτρη Κοντόπουλο. Τους στίχους μοιράζονται η Romy Papadea και ο John Ballard.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες μέρες το demo του εν λόγω κομματιού διέρρευσε, ωστόσο μετά από σύσκεψη που έγινε στην ΕΡΤ αποφασίστηκε να διαγωνιστεί κανονικά.

Το τραγούδι «This is love» επελέγη κατά 30% από κριτική επιτροπή ελληνικών κοινοτήτων της Ομογένειας (από το Βέλγιο, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γερμανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Αυστραλία, την Αυστρία και την Ουκρανία) και κατά 70% από την ψηφοφορία των τηλεθεατών, ενώ τα έσοδα που προέκυψαν από τα SMS και τις τηλεφωνικές κλήσεις θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού λοιπόν, στις 9 Μαΐου, η Demy θα ερμηνεύσει σε σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού το «This is love», διεκδικώντας την πρόκριση για τον τελικό, στις 13 Μαΐου, στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού στο Κίεβο.

Τα τρία τραγούδια που ερμήνευσε η Demy (με αλφαβητική σειρά) ήταν τα εξής:

Angels

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea.

This is love

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea & John Ballard.

When then morning comes around

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: John Ballard.

Τελικά, νικητήριο τραγούδι αναδείχθηκε το This Love: