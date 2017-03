Είμαι celebrity. Σώστε Με! Ποιοι διάσημοι θα συμμετάσχουν στο νέο ριάλιτι;

Ένα νέο ριάλιτι έρχεται στις οθώνες μας από το κανάλι του στον ΑΝΤ1 . Στο νέο αυτό ριάλιτι Είμαι Celebrity... Σώστε Με! (I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!) θα συμμετέχουν 12 Έλληνες celebrities κια συτή τη φορά θα βρεθούν στη ζούγκλα!

Πρόκειται για ένα ριάλιτι επιβίωσης, βρετανικής παραγωγής, που συνδυάζει τον τρόμο, την αηδία, αλλά και το γέλιο.

Το πρωινό πρόβαλε πλάνα από το ριάλιτι, όπου το πιο πιθανό θα το παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτολγου, ενώ αναφέρθηκαν και τα ονόματα που ακούγονται ότι θα συμμετέχουν.