Έξαλλος ο Φουρθιώτης με το πρόωρο τέλος της εκπομπής του

Μέχρι πρότινος η εκπομπή «Αποκαλυπτικά» προβαλλόταν μέσα από την συχνότητα του Κυπριακού καναλιού Capital TV, το οποίο διατηρεί και τα δικαιώματα της μέχρι το 2018. Αυτό όμως άλλαξε χθες, και με έκπληξη οι Κύπριοι τηλεθεατές συνειδητοποίησαν ότι η εκπομπή «κόπηκε» από τον σταθμό.



Δεν υπάρχει προηγούμενο στο «παιχνιδάκι» που παρακολούθησαν οι Κύπριοι τηλεθεατές χθες Σάββατο, αφού μετά το κόψιμο της εκπομπής, την είδαν να προβάλλεται μέσα από το Κυπριακό Plus TV.



Το Capital Tv στη θέση των «Αποκαλυπτικών» έπαιξε ταινία Western, ενώ τα στελέχη του δεν έκρυψαν την δυσφορία τους για το Epsilon καθώς κατά την διάρκεια της ταινίας περνούσε η ανακοίνωση «Διακόπηκε η μετάδοση της εκπομπής «Αποκαλυπτικά» διότι υπάρχει παράβαση και η αθέτηση της γραπτής μας συμφωνίας από τον Epsilon TV Ελλάδας».



Το ξέσπασμα του παρουσιαστή, δεν άργησε να έρθει από τηλεοράσεως καλώντας του τηλεθεατές να αλλάξουν κανάλι «Οι τηλεθεατές της Κύπρου με την σύμφωνη γνώμη μου βλέπουν την εκπομπή μου από τον τηλεοπτικό σταθμό Plus. Παρακαλώ τους και ιδιαίτερα όλους εκεί τους Κύπριους συνεργάτες να διακόψουν το σήμα εκπομπής από τον Capital. Και οι τηλεθεατές να γυρίσουν τώρα με το τηλεκοντρόλ στον Plus. Όπου μεταδίδεται με την συγκατάθεση μου και την άδεια μου η εκπομπή η οποία παρουσιάζω και επιμελούμαι, μόνο στο Plus στην Κύπρο».



Αξίζει να σημειωθεί ότι το Capital υπέγραψε γραπτή συμφωνία με το Epsilon για να προβάλλει το πρόγραμμα του μέχρι το 2018. Τον Σεπτέμβριο του 2016 με την είσοδο του Epsilon στην Κύπρο, μέσα από την συχνότητα του Plus με την προοπτική να μετονομαστεί σε Epsilon Κύπρου, άλλαξε τις προθέσεις του καναλιού για τον Capital. Το Epsilon προσπάθησε να λύση την συμφωνία του με τον Capital, κάτι που το Λεμεσιανό κανάλι δεν επέτρεψε και δεν έκρυψε της προθέσεις του ότι σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας θα κινηθεί νομικά. Για αυτό τον λόγο εδώ και μήνες στην Κύπρο παρακολουθούσαν το πρόγραμμα του Epsilon μέσα από το Capital και όχι από τον Plus.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Nassos blog o Κυπριακός σταθμός θα κινηθεί νομικά.



