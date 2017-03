The Voice: Ο μεγάλος τελικός και ο νικητής του παιχνιδιού

Το The Voice ρίχνει απόψε αυλαία, από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, με τον μεγάλο τελικό. Οκτώ υποψήφιοι, από τρεις ομάδες, διαγωνίζονται για τη νίκη και τα στοιχήματα πέφτουν βροχή.

Προφανώς, ο μεγάλος νικητής του φετινού The Voice είναι από τον περασμένο ημιτελικό ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος και περνά στον τελικό με τέσσερις υποψηφίους, ενώ δύο από αυτούς έχουν τις χαμηλότερες αποδόσεις, άρα την υψηλότερη πιθανότητα, να ανακηρυχθούν νικητές. Απόλυτη ηττημένη από την άλλη, η Έλενα Παπαρίζου, η οποία δεν κατάφερε να έχει κανέναν παίκτη στον τελικό και θα είναι απόψε απλή θεατής.

Οι οκτώ φιναλίστ του “The Voice of Greece”, του φαντασμαγορικού show που προβάλλεται από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, θα διεκδικήσουν την πρωτιά στον τελικό και φυσικά το μεγάλο έπαθλο: ένα «χρυσό» δισκογραφικό συμβόλαιο με τη MINOS EMI κι ένα αυτοκίνητο.



Τα οκτώ αστέρια που ξεχώρισαν στον ημιτελικό του “The Voice of Greece” θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Πλούσιο αναμένεται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς όπου η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα ερμηνεύσει επιτυχίες της.

Η σκηνή του «The Voice of Greece» θα υποδεχτεί τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά για να ερμηνεύσει τη νέα του επιτυχία "Ζήτημα ζωής" αποκλειστικά για τους τηλεθεατές του ΣΚΑΙ.



Οι οκτώ διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό είναι: Γιάννης Μαργάρης, Νικολέτα Μηλιώνη, Κασσιανή Λειψάκη, Άκης Κακαγής (από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια), Γιάννης Παντελαίος, Allan Paul (από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη) και Χρήστος Θεοδώρου, Γιώργος Καρέλης (από την ομάδα του Σάκη Ρουβά).



Ο τελικός αναμένεται εντυπωσιακός και συναρπαστικός, όπου οι οκτώ τυχεροί θα ερμηνεύσουν κομμάτια της επιλογής τους. Τον πρώτο λόγο θα τον έχει το κοινό αφού σύμφωνα με τη δική του ψήφο θα επιλεγούν οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι με τις λιγότερες ψήφους για να αποχωρήσουν από το “The Voice of Greece”. Οι τέσσερις εναπομείναντες παίκτες θα ανέβουν και πάλι στη σκηνή να τραγουδήσουν και οι τηλεθεατές θα ψηφίσουν ακόμη μία φορά προκειμένου ν’ αποχωρήσουν από το show ακόμη δύο. Οι δυο τελευταίοι διαγωνιζόμενοι θα ανέβουν για τρίτη και τελευταία φορά στη σκηνή για να τραγουδήσουν και να αναδειχτεί ο μεγάλος νικητής.



Ο εξαιρετικός Γιώργος Καπουτζίδης παρουσιάζει τη λαμπερή βραδιά, όπου η αγωνία των διαγωνιζόμενων και των coaches: Κωστή Μαραβέγια, Πάνο Μουζουράκη, Έλενα Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά θα κορυφωθεί.







Τι λένε όμως οι στοιχηματικές αποδόσεις για τον επικρατέστερο, τον παίκτη δηλαδή που θα αναδειχθεί ως The Voice of Greece; Μπήκαμε στο stoiximan.gr και ανακαλύψαμε τον επικρατέστερο υποψήφιο για τη νίκη. Οι οκτώ διαγωνιζόμενοι στον τελικό είναι και οι αντίστοιχες αποδόσεις τους είναι:



Γιάννης Μαργάρης/ομάδα του Κωστή Μαραβέγια - 3,50



Νικολέτα Μηλιώνη/ομάδα του Κωστή Μαραβέγια - 5,00



Γιάννης Παντελαίος/ομάδα του Πάνου Μουζουράκη - 6,00



Κασσιανή Λειψάκη/ομάδα του Κωστή Μαραβέγια - 7,00



Χρήστος Θεοδώρου/ομάδα του Σάκη Ρουβά - 7,00



Γιώργος Καρέλης/ομάδα του Σάκη Ρουβά - 8,00



Άκης Κακαγής/ομάδα του Κωστή Μαραβέγια - 8,00



Allan Paul/ομάδα του Πάνου Μουζουράκη - 9,00