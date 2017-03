Eurovision 2017: Αυτά είναι τα τρία τραγούδια του ελληνικού τελικού

Στις 6 Μαρτίου η Demy θα παρουσιάσει τα τρία υποψήφια τραγούδια από τα οποία το κοινό θα επιλέξει εκείνο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα τον Μάιο, στο Κίεβο.

Τα τραγούδια είναι:

1. When The Morning Comes Around, με στιχουργό τον John Ballard.

2. Angels, με στιχουργό την αδερφή της Demy, Romy Papadea.

3. This Ιs Love, σε στίχους των John Ballard και Romy Papadea.

Και τα τρία υποψήφια τραγούδια είναι σε μουσική και παραγωγή του Δημήτρη Κοντόπουλου ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια του τραγουδιού που θα επιλεγεί υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Να θυμίσουμε πως ο ελληνικός τελικός της Eurovision θα μεταδοθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Μαρτίου, στις 10.00 το βράδυ, από την ΕΡΤ1, με παρουσιαστές τον Αντώνη Λουδάρο και την Έλενα Μπουζαλά.

Για πρώτη φορά, μαζί με το κοινό, το τραγούδι θα επιλέξει κριτική επιτροπή από ελληνικές κοινότητες της Ομογένειας.

Ειδικότερα, την ψήφο τους θα δώσουν εκπρόσωποι των κοινοτήτων από το Βέλγιο, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γερμανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Αυστραλία, την Αυστρία και την Ουκρανία.

Η ποσόστωση στην ψήφο θα είναι 70% κοινό (μέσω televoting) και 30% κριτική επιτροπή.