So you think you can dance: Επιστρέφει με τη Δούκισσα Νομικού στην παρουσίαση

Μέσα από το προσωπικό της blog, η Δούκισσα Νομικού μόλις έκανε γνωστό ότι το ριάλιτι χορού «So you think you can dance» επιστρέφει, και θα το παρουσιάσει η ίδια.

Εγραψε η Δούκισσα:

χει τύχει φαντάζομαι να ξέρεις ένα -ευχάριστο- μυστικό και να μην πρέπει να το αποκαλύψεις σε κανέναν για λίγο καιρό… Το συναίσθημα εκείνο το θυμάσαι; Της κρυφής χαράς και ανυπομονησίας; Ε, αυτό ακριβώς το συναίσθημα νιώθω κι εγώ εδώ και λίγο καιρό αλλά ήρθε επιτέλους η στιγμή που μπορώ να το μοιραστώ μαζί σου!

Επιστρέφει στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 -όπως έχεις ήδη ακούσει- το «So you think you can dance!» .Και ναι, θα είμαστε μαζί σε όλη αυτή τη διαδικασία! Μου είχε λείψει πολύ η παρουσίαση ενός ζωντανού προγράμματος, πόσο μάλλον ενός χορευτικού show!

Ωστόσο σήμερα δεν θέλω να μιλήσω για εμένα, αλλά για όλους εσάς που είστε εκεί έξω και έχετε πάθος με τον χορό. Και είστε πολλοί αν κρίνω από τις αιτήσεις συμμετοχής που έχετε ήδη στείλει στον ΑΝΤ1.

Αν είστε έτοιμοι λοιπόν να εντυπωσιάσετε με τις χορευτικές σας φιγούρες όχι μόνο εμένα, αλλά κυρίως τους κριτές και τον κόσμο, να ξέρετε πως οι οντισιόν συνεχίζονται!».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δευτέρα 27/2 & Τρίτη 28/2Ώρες: 10:00 -18:00Ξενοδοχείο Καψής

ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 1/3, Πέμπτη 2/3, Παρασκευή 3/4Ώρες: 10:00 – 18:00 ΣΧΟΛΕΣ ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΝΑ –ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 51 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ