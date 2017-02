Με φόντο το "μαύρισμα" Τραμπ τα φετινά βραβεία Οσκαρ. Βίντεο

Πεδίο «μάχης» η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος. «Δεν είναι μόνο οι γελοίες και ανυπόστατες κατηγορίες του, αλλά το γεγονός ότι περιφρονεί την δεύτερη μεγαλύτερη, σε τζίρο, βαριά βιομηχανία της χώρας, μετά τα όπλα», λένε άνθρωποι του Χόλιγουντ για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από την τελετή απονομή των χρυσών αγαλματίδιων το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Καθαράς Δευτέρας).





Τραμπισμός, η καρικατούρα του Μακαρθισμού

Και προσθέτουν: «Η επανάληψη της Ιστορίας καταντάει φάρσα». Εννοώντας προφανώς τις μαζικές διώξεις του Μακαρθισμού, τα μαύρα, πέτρινα χρόνια ανάμεσα στο 1947 και το 1955. Η κατάληξη τραγική. Για τον Αμερικανικό κινηματογράφο. Αλλά και ο ΚουΚλαξινικός γερουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθι κατέληξε η χλεύη του συστήματος. Και φυσικά μετά το παραλήρημά του βρέθηκε Ten Feet Under, από περιπέτεια της υγείας του, μόλις ένα χρόνο μετά το τέλος του «κυνηγιού μαγισσών».



Το πλέον ειρωνικό της υπόθεσης ήταν ότι ένας εκ των ενορχηστρωτών, εκείνης της «συνωμοσίας», βρέθηκε πίσω από τα σίδερα της φυλακής, ως φοροφυγάς. Ο άμεμπτος Good American μέγας φοροκλέφτης. Να κάνει παρέα στον μαυροπινακισμένο κομμουνιστή Ντάλτον Τράμπο, έναν από τους κορυφαίους σεναριογράφους ever. «Εγώ» του είπε ο Τράμπο «είμαι μέσα για τις ιδέες μου, εσύ επειδή έκλεψες»!





Από τον «πόλεμο» θα ωφεληθεί η Δάφνη Ματζιαράκη

Οι τελευταίες περιφρονητικές δηλώσεις του «πορτοκαλοΤραμπ» (έτσι τον αποκαλούν στο Χόλιγουντ) έχουν ανάψει φωτιές. Όταν, δια του εκπροσώπου του χαρακτήρισε την τελετή των Οσκαρ «ανοησία» και τους αστέρες «άσχετους». Υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά είναι «αριστερά». «Ο Πρόεδρος και η πρώτη κυρία δεν θα δουν την τελετή». Προφανώς έχουν σπουδαιότερα πράγματα να κάνουν!



Μέσα σ' αυτή την «πολεμική» ατμόσφαιρα -που άρχισε με την εκλογή του Τραμπ- διόλου απίθανο να βγουν κερδισμένοι οι Αφροαμερικανοί, οι περιθωριακοί, οι ομοφυλόφιλοι και οι μετανάστες!



Γεγονός που πριμοδοτεί την Δάφνη Ματζιαράκη, την νεαρή Ελληνίδα φοιτήτρια του Μπέρκλεϊ που στο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «4.1 Miles» περιγράφει την αυτοθυσία Λιμενικών στη Λέσβο για την σωτηρία προσφύγων και μεταναστών. Η Δάφνη από τώρα πανηγυρίζει. Και στη θέση της, εγώ θα ευγνωμονούσα Τραμπ!



Ευνοημένοι Αφροαμερικανοί, ομοφυλόφιλοι, περιθωριακοί

Αυτή η κόντρα δεν αποκλείεται να ευνοήσει -για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας- το κατάμαυρο «Moonlight» του επίσης Αφροααμερικανού Μπάρι Τζένκινς. Με ήρωα ένα νεαρό με τις εξής «εξαιρετικές» ιδιότητες. Με τις οποίες σηκώνονται οι τρίχες από το περουκίνι του Ντόναλντ Τραμπ: Είναι και Αφροαμερικανός και πρεζόνι και (κυρίως) ομοφυλόφιλος!



Από κοντά και ο επίσης Αφροαμερικανός ηθοποιός Μαχερσάλα Αλι για το Οσκαρ β' ανδρικού ρόλου!



Κατάμαυρο αναμένεται να είναι και ο Οσκαρ β' γυναικείου ρόλου. Τρεις από τις πέντε υποψήφιες είναι της Αφροαμερικανικής κοινότητας: Βαιόλα Ντέιβις, Ναόμι Χάρις και Οκτάβια Σπένσερ. Η τελευταία υποδύεται τον ρόλο ιδιοφυούς μαθηματικού στην ταινία «Αφανείς ηρωίδες». Οπου τρεις μαύρες στη NASA του 1962 έβαλαν τα γυαλιά σε όλους τους λευκούς επιστήμονες!



Ο Τράμπ, λέγεται, είναι έξαλλος με τις υποψηφιότητες για το Οσκαρ α' γυναικείου ρόλου. Επειδή η Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι Γαλλίδα, η Ρουθ Νέγκα από την Αιθιοπία και η Νάταλι Πόρτμαν από το Ισραήλ. Μάλιστα η τελευταία, επειδή υποδύεται την Τζάκι Κένεντι, υπενθυμίζει στον αμερικανικό λαό την χρυσή εποχή του Τζον Κένεντι, ενός «αριστερού διαβόλου», κατά τη γνώμη του κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ.



Θα «μαυρίσει» το Red Carpet

Αν λοιπόν η πλειονότητα των εφτά χιλιάδων «ακαδημαϊκών» της αμερικανικής βιομηχανίας θεάματος έχει ψηφίσει με κριτήριο «πώς να καρπαζώσουμε τον Τραμπ», τότε το Red Carpet θα... «μαυρίσει». Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.



Υπό κανονικές συνθήκες, το μεγάλο φαβορί είναι το «La La Land» που συνδυάζει μια εκσυγχρονιστική επαναφορά στο αγαπημένο είδος «Musical» των Αμερικανών με την κλασική ερωτική συνταγή «αγόρι συναντάει κορίτσι». Και επειδή οι συντελεστές είναι μεγάλα ταλέντα της νέας γενιάς!



Ο σκηνοθέτης Ντέμιεν Σαζέλ μόλις 31. Η Εμα Στόουν 27 και ο Ράιαν Γκόσλινγκ ούτε σαράντα. Γενικά αρκετοί από τους υποψήφιους προέρχονται από την αφρόκρεμα της νέας γενιάς.



Οπως ο Κέισι Αφλεκ (41), μικρός αδελφός του Μπεν Αφλεκ. Εξαιρετικός ως πρωταγωνιστής στο οικογενειακό δράμα «Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα» (Manchester By the Sea).



Μονομάχοι λοιπόν το «La La Land» και το «Moonlight». Μονομάχοι, στο Οσκαρ σκηνοθεσίας, ο Ντέμιεν Σαζέλ με τον επίσης νεαρό Αφροαμερικανό Ντέιβιντ Τζένκινς. Και η μονομαχία για το Οσκαρ α' γυναικείου ρόλου ανάμεσα στην Εμα Στόουν και τη Νάταλι Πόρτμαν.



Το ντουέτο Γιώργος Λάνθιμος-Ευθύμης Φιλίππου, σεναριογράφοι του «Αστακού» έχει βρεθεί στις «μυλόπετρες» τόσο του Κένεθ Λόνεργκαν (Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα) όσο και του «La La Land».



Ο Ντόναλντ κολλημένος με το... «Βαθύ Λαρύγγι»

Οι φαρμακόγλωσσες του Χόλιγουντ διακινούν μερικές χαριτωμένες ιστορίες σχετικά με τον Ντόναλντ και την Μελάνια. Οτι, για παράδειγμα, η καλύτερη δραματική ταινία που συγκίνησε τον Πρόεδρο ήταν «Το βαθύ λαρύγγι». Η καλύτερη περιπέτεια, γι αυτόν, το «Dirty Harry». Και ότι «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών» τον είχε μπερδέψει. Δεν το κατάλαβε!



Οι ίδιες «γλώσσες» ερμηνεύουν την φράση «αριστερά Οσκαρ» ως εξής: Επειδή, λέει, ο ήρωας στο «La La Land» είναι λάτρης της Τζαζ. Αρα λατρεύει τους μαύρους. Επειδή το «Moonlight» είναι κατάμαυρο. Επειδή η Μέριλ Στριπ - υποψήφια για 18η φορά, ρεκόρ όλων των εποχών - είναι «βρωμοεβραία». Επειδή πολλοί είναι Αφροαμερικανοί. Αλλά και επειδή ο Βίγκο Μόρτενσεν -υποψήφιος α' ανδρικού ρόλου - υποδύεται τον εναλλακτικό αριστερό!



In Short, το Χόλιγουντ πρέπει να στείλει ανθοδέσμες, σοκολατάκια και διάφορα άλλα δώρα με το εξής μπιλιετάκι «Ντόναλντ σ' ευχαριστούμε για την δωρεάν διαφήμιση. Πες κι άλλα. Η θεαματικότητα της τελετής θα ξεπεράσει κάθε άλλο προηγούμενο. Kisses to you and Melania»! Ο κομμουνιστής «θείος» Οσκαρ!

