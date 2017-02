The Voice: Ο μεγάλος τελικός έρχεται για τους 8 φιναλίστ

Τα 8 αστέρια που ξεχώρισαν στον ημιτελικό του “The Voice of Greece” θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό την Πέμπτη 2 Μαρτίου στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.



Οι 8 διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό είναι: Γιάννης Μαργάρης, Νικολέτα Μηλιώνη, Κασσιανή Λειψάκη, Άκης Κακαγής (από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια), Γιάννης Παντελαίος, Allan Paul (από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη) και Χρήστος Θεοδώρου, Γιώργος Καρέλης (από την ομάδα του Σάκη Ρουβά).



Μια ανάσα μας χωρίζει πριν την ανάδειξη του νικητή, του φαντασμαγορικού show της ελληνικής τηλεόρασης, που θα κερδίσει το χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο και ένα αυτοκίνητο.



Ο τελικός αναμένεται εντυπωσιακός και συναρπαστικός όπου οι οκτώ τυχεροί θα ερμηνεύσουν κομμάτια της επιλογής τους.



Πλούσιο αναμένεται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς όπου η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα ερμηνεύσει επιτυχίες της.



Η σκηνή του «The Voice of Greece» θα υποδεχτεί τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά για να ερμηνεύσει τη νέα του επιτυχία «Ζήτημα ζωής» αποκλειστικά για τους τηλεθεατές του ΣΚΑΙ.



Ο εξαιρετικός Γιώργος Καπουτζίδης παρουσιάζει τη λαμπερή βραδιά, όπου η αγωνία των διαγωνιζόμενων και των coaches: Κωστή Μαραβέγια, Πάνο Μουζουράκη, Έλενα Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά θα κορυφωθεί.



To tweet της Ελενας Παπαρίζου για τον ημιτελικό:

