Κατάφερε η Ελπίδα Πραμάς να περάσει στον ημιτελικό του Voice;

Για μια θέση στον ημιτελικό του The Voice μονομάχησαν οι Ελπίδα Πραμάς και Δέσποινα Τάτα.

Μια θέση στον ημιτελικό του The Voice εξασφάλισε η Ελπίδα Πραμάς, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στη μάχη με την Δέσποινα Τάτα.

Η “Τζόαν”, όπως όλοι την θυμόμαστε από την παρουσία της στα “Εγκλήματα”, βγήκε στη σκηνή και με τον δικό της μοναδικό τρόπο ερμήνευσε “As long as there is you”, εξασφαλίζοντας το 65% στην ψηφοφορία.