Πώς σχολίασε η Σκορδά τη μήνυση της Νέγκα στον Λιάγκα!

Για το θέμα της μήνυσης που κατέθεσε η Αθηναΐς Νέγκα εναντίον του Γιώργου Λιάγκα για όσα είπε για εκείνη στη ραδιοφωνική του εκπομπή αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη συζήτησε με την Ελεάννα Τρυφίδου και όλο το πάνελ για το θέμα και το αυτόφωρο που εκκρεμεί και τόνισαν πως η σάτιρα και το χιούμορ είναι κάτι που ο Γιώργος Λιάγκας κάνει χρόνια στο ραδιόφωνο και πως καλό θα είναι οι όποιες διαφορές να λύνονται κατ΄ ιδίαν και όχι να γίνονται μηνύσεις και συλλήψεις για τέτοια θέματα...Η Ελεάννα Τρυφίδου μάλιστα ανέφερε πως το αυτόφωρο λήγει σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα. Να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Λιάγκας δε πήγε σήμερα στη ραδιοφωνική του εκπομπή στο Λάμψη. Πάντως όπως μετέδωσε η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, περιπολικό της αστυνομίες βρέθηκε στο ραδιοφωνικό σταθμό αλλά δεν βρήκε εκεί τον παρουσιαστή.

Τόσο η Φαίη, όσο και όλη η ομάδα της εκπομπής στάθηκαν διακριτικά στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα τονίζοντας ότι τέτοιου είδους διαφορές δεν χρειάζεται να λύνονται με την δικαστική οδό. Μάλιστα η Φαίη αποκάλυψε ότι όταν ο Βαγγέλης Περρής είχε κάποιο θέμα με τον Γιώργο το έλυσαν με μηνύματα...

Ωστόσο η κόντρα μεταξύ των δύο φαίνεται ότι κρατάει από το 2011, όταν και οι δύο εργάζονταν στο Mega -o Γιώργος έκανε τότε με τη Φαίη το Πρωινό mou, ενώ η Αθηναΐς ήταν κριτής στο Just The 2 Of Us. Όπως ανέφεραν στην εκπομπή της Κατερείνας Καινούργιο, μια φωτογράφιση της Νέγκα μαζί με το παιδάκι της, είχε προκαλέσει εκείνη την περίοδο την «έκρηξη» του Γιώργου Λιάγκα. «Στο κοφίνι των απλύτων θα έβαζες εσύ παιδί; Εγώ ούτε σκυλί δεν θα έβαζα», είχε πει μεταξύ άλλων. Τότε, την ίδια μέρα, η Αθηναΐς είχε απαντήσει από τη ραδιοφωνική της εκπομπή και λίγους μήνες αργότερα είχε σχολιάσει στο Twitter ένα θέμα του Πρωινό mou με μανικιούρ για μωρά.

Δείτε τα βίντεο

Ψάχνουν ακόμα για αυτόφωρο τον Λιάγκα μετά τη μήνυση της Νέγκα