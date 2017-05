Τι θα δούμε απόψε, 10 Φεβρουαρίου, στον τελικό του Junior Music Stars

Έφθασε στον τελικό το παιδικό μουσικό talent show «Junior Music Stars». Σήμερα, Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στις 22.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, οκτώ μικροί καλλιτέχνες διαγωνίζονται σε τραγούδια και μουσικές από κάθε γωνιά του κόσμου.



Διαγωνίζεται η ομάδα της Ευρυδίκης και του Νίκου Βουρλιώτη. Ένας σπουδαίος μουσικός μιλά στο βίντεο κάθε παιδιού, που διαγωνίζεται, και του δίνει πολύτιμες συμβουλές.



Τα οκτώ παιδιά της ομάδας της Ευγενίας Μανωλίδου και του Γιάννη Βαρδή εμφανίζονται στον τελικό συνοδευόμενα από οκτώ διαφορετικούς guests παρόλο που δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό.



Ο Γιώργος Θεοφάνους μαζί με τους δασκάλους: Ευγενία Μανωλίδου, Ευρυδίκη, Γιάννη Βαρδή και Νίκο Βουρλιώτη ενθουσιάζονται με τα μικρά ταλέντα.



Αναλυτικά τα τραγούδια με τους φιναλίστ:



1. ΕΙΡΗΝΗ (ΒΙΟΛΙ) : YOU RAISE ME UP – CETLIC WOMAN. Στο βίντεό της μιλά ο σολίστ βιολιού, έξαρχων Δημοτικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων, Γιάννης Γεωργιάδης



2. ΓΙΩΡΓΟΣ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ) : ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ (Μ’ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΠΟΡΙΑ) – ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ. Στο βίντεό του μιλά ο Διονύσης Σαββόπουλος.



3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΤΡΑΜΣ) : ROCK YOU LIKE A HURRICANE – SCORPIONS. Στο βίντεό του μιλά ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Αντύπας.



4. ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): MY HEART WILL GO ON – CELINE DION. Στο βίντεό της μιλά η Τάμτα.



5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΚΙΘΑΡΑ): STAIRWAY TO HEAVEN – LED ZEPPELIN. Στο βίντεό του μιλά ο Θοδωρής Μαραντίνης.



6. ΖΕΝΙΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): TOMORROW. Στο βίντεό της μιλά η Μαριάννα Τόλη.



7. ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΝΟΝΑΚΙ): ΣΟΥΛΤΑΝΙ ΓΕΓΚΙΑΧ. Στο βίντεό του μιλά η Αρετή Κετιμέ.



8. ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): ΕΝ ΛΕΥΚΩ – ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ. Στο βίντεό της μιλά ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης.





Αναλυτικά τα τραγούδια και οι 8 μικροί καλλιτέχνες εκτός συναγωνισμού :



1. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): WORTH IT – FIFTH HARMONY FT KID INK. Μαζί της στη σκηνή είναι χορευτές από τη σχολή χορού Πανδώρα Dancebeat by Cholevas.



2. ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ): ΚΟΡΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΝΤΟ ΠΑΤΕΙΣ & ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟΝ. Μαζί του στη σκηνή παίζει νταούλι ο μουσικός κρουστών Παύλος Μουρατίδης και χορεύει το συγκρότημα της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας – Κορυδαλλού.



3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ – ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ. Μαζί του στη σκηνή είναι η χορωδία Σπύρου Λάμπρου.



4. ΝΙΚΟΣ (ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ): ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ. Μαζί του στη σκηνή είναι το μουσικό σύνολο «Οι επόμενοι» του συνθέτη, δάσκαλου και μαέστρου Θανάση Πολυκανδριώτη.



5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ): ΕΝΑΣ ΑΪΤΟΣ. Μαζί του στη σκηνή είναι η Δημοτική Φιλαρμονική Λαμίας.



6. ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΙΑΝΟ): CARMEN – TOREADOR SONG. Μαζί του στη σκηνή είναι ο τραγουδιστής της όπερας και βαρύτονος Αρκάδιος Ρακόπουλος.



7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): MAS QUE NADA – SERGIO MENDES. Μαζί της στη σκηνή είναι το συγκρότημα του πατέρα της Calu Cacu.



8. ΑΝΤΡΕΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): ΤΟ ΜΙΝΟΡΕ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ – ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ. Μαζί της στη σκηνή είναι η κιθαριστική ορχήστρα του συλλόγου Ελλήνων κιθαριστών Apollon quitar orchestra.



Στο backstage μαζί με την οικογένεια των παιδιών είναι πάντα η γλυκιά Αντωνία Καλλιμούκου. Μόλις ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις όλων των παιδιών φτάνει η μεγάλη στιγμή όπου θα ανακοινωθούν τα ονόματα των δύο νικητών, ένας από τους μουσικούς κι ένας από τους τραγουδιστές.



Οι δύο τυχεροί κερδίζουν 1 υποτροφία από το ωδείο Φίλιππος Νάκας για τις μουσικές τους σπουδές μέχρι την ενηλικίωσή τους κι ένα ταξίδι στην Eurodisney, προσφορά της Aegean.



Η βραδιά κλείνει με το «Τραγούδι στα παιδιά» με τα 16 παιδιά πάνω στη σκηνή να το τραγουδούν.

