Επείγουσα ανάκληση βρεφικού γάλακτος από τον ΕΟΦ: Δείτε τη λίστα με τις παρτίδες και τι πρέπει να κάνετε

Σε μια κρίσιμη προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από σχετική ενημέρωση της εταιρείας NUMIL HELLAS ΑΕ. Η απόφαση ελήφθη εθελοντικά από τη μητρική εταιρεία DANONE, στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου για την τοξίνη cereulide, ακολουθώντας τις τελευταίες επιστημονικές συστάσεις της EFSA.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά τα προϊόντα ALMIRON (διαφόρων τύπων) και MILURA. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης στη συσκευασία τους.

Προϊόν - Αριθμός Παρτίδας - Ημερομηνία Λήξης

ALMIRON 1 800gr - 111467719, 111513831, 111518974 - 09/07/26, 12/11/26, 26/11/26

ALMIRON 2 800gr - 111467823, 111486159, 111491559, 111508828, 111523462 - 13/07/26 έως 10/12/26

ALMIRON 2 600gr - 101488760 - 16/01/27

ALMIRON PROFUTURA 1 - 111484968, 111515234 - 10/03/27, 13/05/27

ALMIRON PROFUTURA 2 - 111459796, 111507684, 111529665 - 28/12/26 έως 11/07/27

MILURA 1 400gr - 101480327 - 20/11/26

Οδηγίες προς τους γονείς και τους καταναλωτές

Η ανάκληση φτάνει μέχρι το επίπεδο του τελικού καταναλωτή, γεγονός που σημαίνει ότι αν έχετε κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα στο σπίτι σας:

Διακοπή Χρήσης: Μην χρησιμοποιήσετε το γάλα για τη σίτιση του βρέφους.

Επιστροφή: Επιστρέψτε το προϊόν στο σημείο αγοράς (φαρμακείο ή σούπερ μάρκετ) για την αντικατάστασή του.

Επικοινωνία: Η εταιρεία NUMIL HELLAS οφείλει να ολοκληρώσει την απόσυρση άμεσα και να συνεργαστεί με τους αποδέκτες των προϊόντων.

Η κίνηση αυτή είναι καθαρά προληπτική, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των βρεφών.

