Πρωινό ξύπνημα: 5 τροφές που δίνουν περισσότερη ενέργεια και από τον καφέ – Θα νιώθετε γεμάτοι όλη μέρα

Αν το πρώτο πράγμα που ψάχνετε το πρωί είναι η καφετιέρα, ίσως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε. Ενώ ο καφές προσφέρει μια απότομη τόνωση, συχνά ακολουθεί μια απότομη «πτώση» ενέργειας λίγες ώρες μετά. Υπάρχουν όμως τροφές που τροφοδοτούν τον οργανισμό με ενέργεια διαρκείας, βοηθώντας σας να παραμείνετε παραγωγικοί και σε εγρήγορση χωρίς τα «νεύρα» της καφεΐνης.

Οι 5 «υπερτροφές» για το πρωινό σας

Βρώμη (Ο σύνθετος υδατάνθρακας): Η βρώμη έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα την απορροφά αργά, απελευθερώνοντας ενέργεια σταδιακά στο αίμα. Έτσι, δεν νιώθετε πείνα ή κούραση μέχρι το μεσημέρι. Αυγά (Η δύναμη της πρωτεΐνης): Πλούσια σε λουτεΐνη και χολίνη, τα αυγά δεν χτίζουν μόνο μύες, αλλά βοηθούν και στη λειτουργία του εγκεφάλου. Η πρωτεΐνη τους προσφέρει σταθερή τόνωση που διαρκεί ώρες. Μπανάνες (Το φυσικό καύσιμο): Πλούσιες σε κάλιο και βιταμίνη Β6, οι μπανάνες είναι η καλύτερη επιλογή για άμεση ενέργεια. Είναι το «φυσικό ενεργειακό ποτό» που βοηθά και στη συγκέντρωση. Ξηροί Καρποί (Ωμέγα-3 λιπαρά): Τα καρύδια και τα αμύγδαλα περιέχουν καλά λιπαρά και μαγνήσιο, τα οποία βοηθούν στη μετατροπή της ζάχαρης σε ενέργεια. Μια χούφτα στο πρωινό σας κάνει θαύματα. Μήλα (Φυτικές ίνες και φρουκτόζη): Ένα μήλο το πρωί μπορεί να σας ξυπνήσει πιο αποτελεσματικά από έναν espresso. Η αργή καύση των φυσικών σακχάρων του σε συνδυασμό με τις φυτικές ίνες κρατά τον οργανισμό σε εγρήγορση.

Το μυστικό του νερού

Πριν από οποιαδήποτε τροφή, πιείτε ένα μεγάλο ποτήρι νερό. Η ήπια αφυδάτωση μετά τον ύπνο είναι ο κύριος λόγος που νιώθουμε «θολούρα» και κόπωση το πρωί.

