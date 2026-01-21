Ύπνος: Νιώθετε ότι «πέφτετε» στο κενό μόλις αποκοιμηθείτε; Τι αποκαλύπτει για την υγεία σας το απότομο τίναγμα

Σας έχει συμβεί ποτέ, εκεί που ηρεμείτε στο μαξιλάρι, να νιώσετε μια ξαφνική πτώση και να πεταχτείτε έντρομοι με ταχυπαλμία; Αυτό το απότομο «τίναγμα», γνωστό στην ιατρική ως υπναγωγικός σπασμός, επηρεάζει το 70% των ανθρώπων. Αν και θεωρείται καλοήθες φαινόμενο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συχνότητά του αποτελεί έναν «καθρέφτη» της ψυχικής και σωματικής μας κατάστασης, στέλνοντας μηνύματα που δεν πρέπει να αγνοούμε.

Γιατί ο εγκέφαλος μας «ξυπνάει» με βία;

  • Το «βραχυκύκλωμα» της χαλάρωσης: Οι υπναγωγικοί σπασμοί συμβαίνουν όταν το σώμα χαλαρώνει πιο γρήγορα από όσο μπορεί να επεξεργαστεί ο εγκέφαλος. Το νευρικό σύστημα παρερμηνεύει τη χαλάρωση των μυών ως πτώση και στέλνει ένα απότομο σήμα για να μας «κρατήσει».
  • Οι 4 βασικοί «ένοχοι»: Το στρες, η υπερβολική κόπωση, η καφεΐνη και το ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου είναι οι κύριοι παράγοντες που αυξάνουν την ένταση αυτών των τινάξεων.


 Πότε πρέπει να ανησυχήσετε;
Αν και οι σπασμοί αυτοί είναι φυσιολογικοί, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή αν:

  1. Συμβαίνουν κάθε βράδυ ή πολλές φορές μέσα στη νύχτα.
  2. Σας προκαλούν αϋπνία έναρξης, καθώς φοβάστε να κοιμηθείτε.
  3. Συνοδεύονται από έντονο άγχος που επηρεάζει την καθημερινότητά σας.

 Πώς θα τους μειώσετε:
Για έναν ήρεμο ύπνο χωρίς «πτώσεις», η λύση βρίσκεται στη σταθερότητα. Ένα σταθερό ωράριο κατάκλισης, ο περιορισμός της νικοτίνης και του delivery (καφεΐνη) μετά το απόγευμα, καθώς και η απομάκρυνση από τις οθόνες 30 λεπτά πριν τον ύπνο, μπορούν να κάνουν θαύματα.

