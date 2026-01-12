Άνοια: Δύο αθώες καθημερινές συνήθειες που αποτελούν «καμπανάκι» – Τι πρέπει να προσέξετε

Η άνοια δεν συνδέεται μόνο με την απώλεια μνήμης. Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως δύο λεπτά σημάδια στην καθημερινή μας δραστηριότητα που μπορεί να προειδοποιούν για την εμφάνιση της νόσου χρόνια νωρίτερα.

Το βιολογικό ρολόι και η άνοια

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο τρόπος που κατανέμουμε την ενέργειά μας μέσα στην ημέρα μαρτυρά πολλά για την υγεία του εγκεφάλου μας. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 2.200 ενήλικες και κατέληξαν σε δύο βασικά συμπεράσματα:

1. Διαταραγμένος εσωτερικός ρυθμός

Όσοι είχαν λιγότερο σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ωρών δραστηριότητας και των ωρών ανάπαυσης διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο. Όταν το «βιολογικό ρολόι» χάνει την κανονικότητά του και οι περίοδοι ησυχίας μπερδεύονται με τις περιόδους έντασης, ο εγκέφαλος μπορεί να δέχεται τις πρώτες επιθέσεις της άνοιας.

2. Υπερβολική δραστηριότητα αργά το μεσημέρι

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η ώρα αιχμής της δραστηριότητας.

Η κρίσιμη ώρα: Όσοι εμφάνιζαν την κορύφωση της ημερήσιας δραστηριότητάς τους (δουλειές σπιτιού, μετακινήσεις, άσκηση) μετά τις 14:15, είχαν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης άνοιας (10% έναντι 7% όσων ήταν δραστήριοι νωρίτερα).

Πώς να προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Παρά τα ανησυχητικά ευρήματα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν τρόποι να «θωρακίσουμε» τη γνωστική μας υγεία:

Σταθερό πρόγραμμα: Προσπαθήστε να έχετε συγκεκριμένες ώρες ύπνου και φαγητού. Φυσικό φως: Η έκθεση στον ήλιο το πρωί βοηθά στη ρύθμιση του κιρκαδικού ρυθμού. Διατροφή MIND: Συνδυασμός της μεσογειακής δίαιτας και της δίαιτας DASH, που εστιάζει σε τρόφιμα που προστατεύουν τον εγκέφαλο. Σωματική άσκηση: Προτιμήστε την έντονη δραστηριότητα τις πρωινές ή πρώτες μεσημεριανές ώρες.

Αν παρατηρήσετε μια επίμονη αλλαγή στη ρουτίνα σας που συνοδεύεται από κενά μνήμης, η έγκαιρη επίσκεψη σε έναν ειδικό μπορεί να κάνει τη διαφορά.

