«Social Battery»: Γιατί νιώθεις εξαντλημένος μετά από μια βόλτα ενώ πέρασες καλά;

Σου έχει τύχει να γυρίζεις από έναν καφέ με φίλους ή ένα πάρτι και, παρόλο που γέλασες και διασκέδασες, να νιώθεις ότι η ενέργειά σου είναι στο μηδέν; Δεν είσαι ο μόνος. Αυτό που νιώθεις έχει όνομα και λέγεται «κοινωνική μπαταρία».

Δεν είσαι αντικοινωνικός, είσαι απλώς «άδειος»

Πολλοί άνθρωποι νιώθουν τύψεις όταν θέλουν να φύγουν νωρίτερα από μια μάζωξη ή όταν αρνούνται μια έξοδο. Όμως, η κοινωνική αλληλεπίδραση απαιτεί τεράστια επεξεργασία δεδομένων από τον εγκέφαλο: γλώσσα σώματος, τόνοι φωνής, ετοιμόλογες απαντήσεις. Για κάποιους, αυτή η διαδικασία «ρουφάει» την μπαταρία πιο γρήγορα από ό,τι σε άλλους.

Τα σημάδια ότι η μπαταρία σου τελειώνει

Πριν «σβήσει» τελείως το σύστημα, το σώμα σου στέλνει προειδοποιητικά σημάδια:

Αρχίζεις να νιώθεις εκνευρισμό με το παραμικρό.

Δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις τη συζήτηση και το βλέμμα σου αφαιρείται.

Νιώθεις μια ξαφνική και έντονη ανάγκη για απόλυτη ησυχία.

Το να χρειάζεσαι χρόνο μόνος σου δεν σε κάνει «περίεργο» ή απόμακρο. Σε κάνει έναν άνθρωπο που ξέρει να φροντίζει την ψυχική του υγεία.

Πώς μπορείς να κάνεις «fast charge» στην ενέργειά σου και ποιοι είναι οι χρυσοί κανόνες για να μην ξεμένεις ποτέ από... ρεύμα;

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο και τις συμβουλές στο Ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Καφές και Μεταβολισμός: Πώς πρέπει να τον πίνετε για να «κάψετε» λίπος – Τα 3 μυστικά