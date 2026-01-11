Sunday Blues: Γιατί νιώθουμε μελαγχολία την Κυριακή το απόγευμα και πώς να νικήσετε το άγχος της Δευτέρας

Είναι μια γνώριμη αίσθηση που ξεκινά μόλις αρχίσει να σουρουπώνει. Η «μελαγχολία της Κυριακής» ή το άγχος για την εβδομάδα που έρχεται, επηρεάζει πάνω από το 60% των ανθρώπων. Αν νιώθετε έναν κόμπο στο στομάχι ή μια ανεξήγητη ανησυχία για το γραφείο και τις υποχρεώσεις, δεν είστε μόνοι. Δείτε πώς μπορείτε να ανατρέψετε το κλίμα και να απολαύσετε τις τελευταίες ώρες του Σαββατοκύριακου.

Το «Σύνδρομο της Κυριακής» δεν είναι απλώς μια ιδέα, αλλά μια ψυχολογική αντίδραση στη μετάβαση από την ελευθερία στη ρουτίνα.

Γιατί συμβαίνει; Η Κυριακή το απόγευμα λειτουργεί ως «προθάλαμος». Το μυαλό μας σταματά να ζει το παρόν και αρχίζει να επεξεργάζεται τα προβλήματα της Δευτέρας. Αυτό το κενό ανάμεσα στην ξεκούραση και τη δράση είναι που δημιουργεί το άγχος.

3 απλά βήματα για να το σταματήσετε:

Η λίστα των 10 λεπτών: Γράψτε σε ένα χαρτί τις 3 πιο σημαντικές εκκρεμότητες της Δευτέρας. Μόλις τις βγάλετε από το μυαλό σας και τις βάλετε στο χαρτί, ο εγκέφαλος νιώθει ότι έχει τον έλεγχο και ηρεμεί.

Δημιουργήστε ένα «Κυριακάτικο Τελετουργικό»: Αντί να σκέφτεστε τη δουλειά, προγραμματίστε κάτι ευχάριστο για το απόγευμα: μια ταινία, ένα ζεστό μπάνιο ή το διάβασμα ενός βιβλίου. Δώστε στο μυαλό σας ένα "highlight" για να περιμένει.

Μακριά από τις οθόνες: Η υπερβολική έκθεση στα social media και στα εταιρικά emails το απόγευμα της Κυριακής αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης. Δοκιμάστε ένα "digital detox" για 2 ώρες πριν κοιμηθείτε.

