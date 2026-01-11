Κορυφώνεται η επέλαση της γρίπης τύπου Α (Η3Ν2) με κατακόρυφη αύξηση των νοσηλειών σε παιδιά και ενήλικες. Γιατί οι επιστήμονες ζητούν εμβολιασμό «ακόμα και τώρα» και τι αναμένεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Σε κλοιό γρίπης βρίσκεται η Ελλάδα, με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ να προκαλούν ανησυχία. Η γρίπη τύπου Α προελαύνει, έχοντας οδηγήσει σε 722 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία μέσα στην πρώτη εβδομάδα του 2026, ενώ ήδη καταγράφηκαν οι πρώτοι δύο θάνατοι ανεμβολίαστων πολιτών.

Τα «μαύρα» στοιχεία του ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με τον καθηγητή Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, η φετινή έξαρση ήρθε νωρίτερα και είναι ιδιαίτερα επιθετική.

Νοσηλείες: 722 εισαγωγές σε μία εβδομάδα (έναντι 497 την προηγούμενη).

722 εισαγωγές σε μία εβδομάδα (έναντι 497 την προηγούμενη). ΜΕΘ: 13 νέα σοβαρά κρούσματα που χρειάστηκαν εντατική θεραπεία.

13 νέα σοβαρά κρούσματα που χρειάστηκαν εντατική θεραπεία. Θάνατοι: Δύο άνδρες (53 και 79 ετών) έχασαν τη ζωή τους, αμφότεροι ανεμβολίαστοι.

«Εμβολιαστείτε ακόμα και σήμερα»

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα μέσα Ιανουαρίου, οι ειδικοί κάνουν έκκληση για εμβολιασμό, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες. Η κορύφωση της γρίπης τύπου Α αναμένεται στο τέλος Ιανουαρίου, ενώ από τον Φεβρουάριο αναμένεται η εμφάνιση της γρίπης τύπου Β.

Μεγάλη ζήτηση για τεστ και αντιικά

Στα φαρμακεία επικρατεί το αδιαχώρητο για αντιικά φάρμακα και τεστ, με τη ζήτηση να είναι πολύ υψηλότερη από την περσινή χρονιά. Οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν μάσκα σε χώρους με συνωστισμό και να φροντίζουν για τον καλό αερισμό των χώρων – κάτι που γίνεται δυσκολότερο λόγω της «πολικής φωτοβολίδας» που πλήττει τη χώρα.

