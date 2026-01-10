Γρίπη: Πώς μεταδίδεται τελικά; Η μελέτη-αποκάλυψη που αλλάζει όσα ξέραμε για τον αέρα και τον βήχα

Μια νέα κλινική δοκιμή του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ «ρίχνει φως» στους πραγματικούς κινδύνους μετάδοσης της γρίπης. Γιατί ο βήχας και ο κακός αερισμός είναι οι «ένοχοι» και πώς θα προστατευτείτε φέτος.

Με την εποχική γρίπη να βρίσκεται σε έξαρση, οι επιστήμονες προσφέρουν πλέον απτές αποδείξεις για το πώς ο ιός εξαπλώνεται ανάμεσά μας. Σε μια πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «PLOS Pathogens», ερευνητές παρακολούθησαν φυσικά μολυσμένους φοιτητές σε συνθήκες καθημερινής διαβίωσης, καταλήγοντας σε συμπεράσματα που ανατρέπουν κάποιες από τις σταθερές μας.

Το πείραμα του ξενοδοχείου: Γιατί δεν κόλλησε κανείς;

Οι ερευνητές έβαλαν πέντε ασθενείς με γρίπη να συνυπάρξουν για δύο εβδομάδες σε ξενοδοχείο με έντεκα υγιείς εθελοντές. Παρά τις κοινές δραστηριότητες (γιόγκα, χορό, συνομιλίες) και τη χρήση κοινών αντικειμένων όπως στυλό και τάμπλετ, κανείς από τους υγιείς δεν μολύνθηκε.

Οι 2 καθοριστικοί παράγοντες της μετάδοσης

Σύμφωνα με τη Δρ. Τζιάνγιου Λάι, η έλλειψη μετάδοσης στο πείραμα οφειλόταν σε δύο βασικά στοιχεία:

Η απουσία βήχα: Οι ασθενείς είχαν υψηλό ιικό φορτίο στη μύτη, αλλά επειδή δεν έβηχαν, ο ιός δεν εκτοξευόταν στον αέρα.

Ο συνεχής αερισμός: Η χρήση θερμαντικών σωμάτων και αφυγραντήρων ανακάτευε και αραίωνε τον αέρα, εμποδίζοντας τη συγκέντρωση του ιού.

Πώς να παραμείνετε ασφαλείς

Ο καθηγητής Ντόναλντ Μίλτον προειδοποιεί: «Το να βρίσκεσαι πρόσωπο με πρόσωπο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς ανανέωση αέρα είναι το πιο επικίνδυνο».

Η λύση: Χρήση φορητών καθαριστών αέρα που ανακυκλώνουν και καθαρίζουν τον αέρα.



Η προστασία: Αν κάποιος δίπλα σας βήχει, η μάσκα (ειδικά η Ν95) παραμένει το ισχυρότερο «όπλο» σας.

