Με την «πολική φωτοβολίδα» να πλησιάζει και τη θερμοκρασία να αναμένεται να κάνει βουτιά 10 βαθμών από αύριο, η θωράκιση του οργανισμού μας είναι επιτακτική. Οι ιώσεις και η γρίπη βρίσκονται ήδη σε έξαρση, όμως η λύση βρίσκεται στην κουζίνα μας. Ανακαλύψτε τις 5 υπερτροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και σας προστατεύουν από το κρύο που έρχεται.

Η σωστή διατροφή είναι το πιο ισχυρό «όπλο» μας απέναντι στις χειμερινές λοιμώξεις. Πριν ξεκινήσει η ψυχρή εισβολή τη Δευτέρα, φροντίστε να συμπεριλάβετε στο διαιτολόγιό σας τα εξής:

Σκόρδο (Το φυσικό αντιβιοτικό): Περιέχει αλλικίνη, μια ένωση που καταπολεμά τις λοιμώξεις και τα βακτήρια. Μία σκελίδα την ημέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να κρυολογήσετε.

Πιπερόριζα (Ginger): Ιδανικό για τον πονόλαιμο και τις φλεγμονές. Ένα ζεστό τσάι με φρέσκο τζίντζερ βοηθά στη θέρμανση του σώματος και την αποσυμφόρηση της αναπνοής.

Γιαούρτι (Προβιοτικά): Η υγεία του ανοσοποιητικού ξεκινά από το έντερο. Τα προβιοτικά στο γιαούρτι βοηθούν τον οργανισμό να αναγνωρίζει και να καταπολεμά ταχύτερα τους ιούς.

Σπανάκι: Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, αλλά και σε πολλά αντιοξειδωτικά και βήτα-καροτίνη, τα οποία αυξάνουν την ικανότητα καταπολέμησης των λοιμώξεων.

Κουρκουμάς: Αυτό το μπαχαρικό με το έντονο κίτρινο χρώμα έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθά στη μείωση της βλάβης που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

Extra Tip: Μην ξεχνάτε την ενυδάτωση! Ακόμα και όταν κάνει κρύο, το σώμα χρειάζεται νερό για να αποβάλλει τις τοξίνες και να διατηρεί τους βλεννογόνους υγρούς, εμποδίζοντας την είσοδο των ιών.

