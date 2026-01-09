Προσοχή: Τι αποκαλύπτει η ουλίτιδα για την καρδιά σας – Η σύνδεση «σοκ» με εγκεφαλικά και εμφράγματα

Προσοχή: Τι αποκαλύπτει η ουλίτιδα για την καρδιά σας – Η σύνδεση «σοκ» με εγκεφαλικά και εμφράγματα

Το βούρτσισμα των δοντιών δεν αφορά μόνο το χαμόγελό σας, αλλά μπορεί να σώσει τη ζωή σας. Νέα επιστημονική δήλωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) προειδοποιεί ότι η κακή στοματική υγιεινή και η ουλίτιδα συνδέονται άμεσα με σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια.

Τα βασικά σημεία της μελέτης:

Η «πύλη» των βακτηρίων: Η ουλίτιδα επιτρέπει σε βακτήρια να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτό προκαλεί φλεγμονή που μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και να οδηγήσει σε αθηρωματική πλάκα.

Οι κίνδυνοι: Η περιοδοντίτιδα αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια.

Τα νούμερα που σοκάρουν: Μελέτες έδειξαν ότι όσοι βουρτσίζουν τα δόντια τους μία φορά την ημέρα (ή λιγότερο) έχουν 13,7% κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων στη δεκαετία, ενώ για όσους βουρτσίζουν τρεις φορές, ο κίνδυνος πέφτει στο 7,35%.

Ανεξάρτητη σχέση: Ακόμα και αν δεν καπνίζετε ή δεν έχετε διαβήτη, η κακή κατάσταση των ούλων από μόνη της αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την καρδιά.

