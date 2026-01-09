Ανάκληση για πασίγνωστη σοκολάτα από τον ΕΦΕΤ: Προσοχή, περιέχει συστατικό που δεν αναγράφεται στην ετικέτα

Σε άμεση ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων πασίγνωστης σοκολάτας προχωρά ο ΕΦΕΤ, μετά από ελέγχους που διενήργησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στην επισήμανση (ετικέτα) των προϊόντων, όπου παραλείφθηκε η αναγραφή αλλεργιογόνου συστατικού.

Ποια προϊόντα ανακαλούνται
Πρόκειται για σοκολάτες που διακινήθηκαν από την επιχείρηση «ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ» με έδρα την Πάτρα. Συγκεκριμένα:

Milka σοκολάτα Oreo (100 γρ.): Με ημερομηνία λήξης πριν από 24.06.2026.
Milka σοκολάτα Oreo Brownies (100 γρ.): Με ημερομηνία λήξης πριν από 28.04.2026.

Ο λόγος της ανάκλησης
Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, στις ελληνικές ετικέτες των παραπάνω προϊόντων δεν αναγραφόταν το αλλεργιογόνο συστατικό «πάστα φουντουκιού». Η παράλειψη αυτή καθιστά το προϊόν επικίνδυνο για μια συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στα φουντούκια και έχουν ήδη προμηθευτεί τις συγκεκριμένες σοκολάτες, να μην τις καταναλώσουν. Για τους υπόλοιπους καταναλωτές που δεν παρουσιάζουν αλλεργία, το προϊόν παραμένει ασφαλές προς βρώση.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για την άμεση απόσυρση των παρτίδων από τα ράφια των καταστημάτων.

